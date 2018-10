Le Premier échevin Ecolo de Forest, Jean-Claude Englebert a officiellement fait savoir qu'il ne souhaitait plus militer au sein du parti, a annoncé lundi le quotidien L'Echo.

En charge l'Urbanisme, de l'Environnement et du Logement l'échevin avait de longue date décidé de ne plus se présenter aux élections communales. Selon le journal, il exercera son mandat jusqu'au bout. D'après l'Echo, Jean-Claude Englebert "fustige une campagne électorale essentiellement centrée sur l'opposition des Verts au Parti socialiste, avec qui ils gouvernement la commune depuis 2006".

Dans sa lettre aux instances de son parti, citée par le journal, M. Englebert évoque des "divergences majeures en termes de manière de concevoir l'action politique avec les quelques personnes qui font la pluie et le beau temps de l'écologie politique forestoise".

Pour lui, "la dynamique de campagne d'Ecolo tourne autour de la critique d'autres, d'un autre en particulier. La question n'est pas de savoir si cette critique est fondée, mais bien de savoir de quoi c'est porteur... Tant le programme que les priorités mises en avant font totalement fi de ce qui a été réalisé par la majorité sortante, en particulier grâce à sa composante écologiste", écrit encore Jean-Claude Englebert, cité par l'Echo.

"Troisièmement, et c'est peut-être le plus grave (...), tout laisse penser que les énergies mobilisées, dont certaines sont très belles ne le sont pas pour poursuivre la présence écologiste en majorité, mais bien pour permettre à certains de poursuivre leur destin politique à des niveaux plus élevés", poursuit l'échevin.

L'ex-ministre régionale Evelyne Huytebroeck, qui est une des chef(fe)s de file de la section locale d'Ecolo, a jugé ces critiques non fondées, les acquis d'Ecolo étant clairement mentionnés, selon elle, dans le programme des Verts.