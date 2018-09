Promenades thématiques, poème dans un lieu champêtre, visages grimés ou un plongeon dans une "riviera" : les candidats rivalisent d'imagination durant cette campagne !

À moins d'un mois des élections communales, tous les moyens sont bons pour séduire les électeurs de la capitale. Plusieurs candidats rivalisent d'imagination et se mettent en scène afin de faire passer leurs messages de la manière la plus ludique possible. On pense, en premier lieu, à Christine Defraigne (MR), présidente du Sénat, qui dans son clip de campagne s'est mise en scène en reprenant la chanson "femme libérée" de Cookie Dingler. Mais bien d'autres initiatives amusantes, légères, et parfois ... kitsch - il faut bien le reconnaître - circulent actuellement. En voici une sélection.

Les "Toutou walks" de David Weytsman (MR)

Sensibilisé par la cause animale, David Weytsman (MR), en 5e position sur la liste MR-Open VLD à la Ville de Bruxelles, organise cinq "Toutou walks", afin de faire connaître ses propositions à la population. L'idée est simple : organiser des promenades avec les habitants et leurs chiens "pour discuter des projets pour améliorer la place des animaux en ville."



David Weytsman et ses Toutou walks © DR



Sur les réseaux sociaux, cette initiative a eu le mérite de susciter des réactions tantôt amusées, tantôt acerbes. Certains ne prennent en tout cas pas cette initiative au sérieux et vont jusqu'à parler de "fake news", là où d'autres déplorent le manque de sens des priorités de la part du candidat libéral.

Mais David Weytsman, visiblement très inspiré, n'en est pas resté là puisqu'il a également décidé, durant toute cette semaine de la mobilité, de partir à la rencontre des personnes âgées... à bord d'un rickshaw (un tricycle asiatique utilisé pour le transport de personnes ou de marchandises.)

Le poème de la liste "Uccle, en avant !"

"De par tes trois vallées, que nous chérissons tant, nous sommes émerveillés par ton histoire, tes habitants. Hergé, Prigogine, Brel, Justine, Axelle Red, Typh Barrow t'ont choisie, Ô ma belle, pour tes jardins et verts coteaux. Uccle, nous t'aimons, tes espaces, ta diversité."

C'est par ces mots que débute le poème de la liste Uccle, en avant!, tirée par l'échevin Marc Cools, et prononcé par les différents candidats dans le parc du Wolvendael. Ce poème, réalisé sous forme de vidéo et diffusé sur les réseaux sociaux, a été écrit par Guy de Halleux, échevin de la Jeunesse de 2001 à 2006, qui figure en 5e position sur la liste de Marc Cools.

L'initiative peut faire sourire (notamment de par la théâtralité pas toujours crédible des candidats), mais avec 27.000 vues sur les réseaux sociaux, la liste de Marc Cools s'est en tout cas octroyée une belle visibilité, malgré les commentaires parfois négatifs qui qualifient cette vidéo de "ridicule" et "gênante".

Le PTB à la conquête de la ville... en mode indien

Les sections locales du PTB à la Ville de Bruxelles, Molenbeek et Schaerbeek partent, elles, en campagne le visage grimé... en mode indien. "Cela s'inscrit dans notre projet qui vise à reconquérir la ville et à appuyer notre message anti-establishment par rapport aux partis traditionnels", explique Mathilde El Bakri, tête de liste à Bruxelles-Ville. "Les retours sont positifs ! Cela permet d'attirer le regard et à chaque sortie sur les marchés, les gens ont apprécié. Cela dénote par rapport aux campagnes des autres partis. Cette initiative permet donc de symboliser notre volonté de reconquérir la ville et de condamner les gros projets immobiliers comme ceux de Néo et de Tour & Taxis qui ne s'inscrivent pas du tout dans une logique de quartier intégré."

Le PTB en mode indien © DR

Avec cette action, le PTB est parvenu à attirer les regards, dénotant par rapport aux campagnes plus classiques des autres partis traditionnels, et cadrant totalement avec l'esprit "rebelle" du parti du gauche.

Le mobile home de Défi Molenbeek

Dans un style plus classique, la section locale de Défi Molenbeek s'est muni d'un mobile home pour partir à la rencontre des Molenbeekois. "Depuis le début du mois, nous stationnons chaque weekend notre mobile home, rebaptisé en Défi mobile, dans différents quartiers. Cela intrigue les riverains qui viennent spontanément jeter un coup d'oeil, et nous dialoguons alors avec eux. On écoute leurs préoccupations et on leur présente notre programme", explique Michaël Vossaert, tête de liste. "C'est un moyen original de faire connaître notre projet et ça marche, nous recevons beaucoup de retours positifs."

Le "Défi home" à Molenbeek © DR



La "Diel Ice Mobile", de Christophe Dielis (MR)

Dans le même esprit, l'échevin anderlechtois Christophe Dielis (MR) s'est équipé d'un van pour sillonner la commune à la rencontre des habitants.

La "Diel Ice Mobile" © DR

Ecolo Boitsfort et son jeu de société

Du côté de la section locale d'Ecolo à Boitsfort, les candidats ont opté pour la création d'un jeu de société. C'est ainsi que ce samedi, les Verts étaient présents sur la place Keym pour proposer un jeu électronique aux riverains, et dont le but est d'identifier chaque candidat en associant son visage avec son nom et prénom. "Durant cinq semaines, nous partons à la rencontre des candidats avec un triporteur auquel est accroché un parasol. C'est dans ce contexte que nous présentons ce jeu ludique, et qui rappelle de bons souvenirs aux nostalgiques", explique l'échevin Benoît Thielemans, à l'initiative du jeu. "Cela permet d'attirer l'attention, et d'ensuite dialoguer avec les riverains pour leur expliquer notre projet."

L'échevin Benoît Thielemans qui présente le jeu © DR

L'initiative, certes assez "cheap", est toutefois bien pensée car elle permet de personnifier les candidats, tout en ressuscitant un jeu qui rappellera de bons souvenirs aux nostalgiques.

Le plongeon d'Emir Kir (PS)

Sous les acclamations des riverains, c'est un Emir Kir (PS, bourgmestre de Saint-Josse) tout souriant qui s'est élancé, tête la première, dans la "Madou Riviera" inaugurée ce dimanche.

Cette mise en scène est efficace puisque Emir Kir, en se "mouillant" de la sorte, attire la sympathie des riverains.

L'afterwork de Geoffroy Coomans de Brachène (MR)

L'échevin bruxellois Geoffroy Coomans de Brachène (MR), surfe lui sur le concept très tendance de l'afterwork pour rencontrer les riverains et présenter son projet. Via son événement "L'afterwork de Geoffroy", qui se tient ce jeudi de 17h à 22h à la Pouletterie en ville, cette initiative est organisée afin de rencontrer les riverains dans un cadre champêtre.

L'affiche de l'afterwork © DR



Avec cette initiative, l'échevin libéral utilise un concept très en vogue en Région bruxelloise... et qui parle aux jeunes travailleurs.