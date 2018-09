Promenades thématiques, poème dans un lieu champêtre, visages grimés ou un plongeon dans une "riviera" : les candidats rivalisent d'imagination durant cette campagne !

À moins d'un mois des élections communales, tous les moyens sont bons pour séduire les électeurs de la capitale. Plusieurs candidats rivalisent d'imagination et se mettent en scène afin de faire passer leurs messages de la manière la plus ludique possible. On pense, en premier lieu, à Christine Defraigne (MR), présidente du Sénat, qui dans son clip de campagne s'est mise en scène en reprenant la chanson "femme libérée" de Cookie Dingler. Mais bien d'autres initiatives amusantes, légères, et parfois ... kitsch - il faut bien le reconnaître - circulent actuellement. En voici une sélection.

(...)