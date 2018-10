Après Ecolo, c’est donc le PTB qui a claqué la porte des négociations à Molenbeek. Catherine Moureaux, cheffe de file PS, se retrouve maintenant isolée. “Cela fait deux semaines que je tente de respecter la volonté de changement marquée par les Molenbeekois. Nous avons reçu un signal très fort des électeurs puisque tous les partis de la majorité ont perdu des sièges, et nous avions une opportunité en or de présenter un projet progressiste aux habitants, mais ce ne sera finalement pas le cas”, déplore la candidate-bourgmestre, qui ne digère pas ce retrait du parti de gauche.

Après dix jours d’âpres négociations, tout est donc à refaire à Molenbeek, et une majorité PS-MR qui rassemblerait 23 sièges sur 45 est désormais envisageable. Mais si cette coalition est mathématiquement possible, elle ne reflète toutefois pas le souhait de Catherine Moureaux, qui souhaite laisser les libéraux sur les bancs de l’opposition. “Tous les compteurs sont remis à zéro. La seule possibilité qui me reste pour gouverner sans le MR, c’est de créer une coalition réunissant le PS, le CDH, Ecolo et Défi (23 sièges sur 45, NdlR). Certes, Ecolo a refusé de rentrer dans la négociation avec le PTB, mais je pense qu’il pourrait accepter de monter dans une autre configuration”, explique-t-elle.

Désormais, la fille de Philippe Moureaux va, dès ce vendredi, contacter les chefs de file des autres partis afin de tenter de constituer une nouvelle majorité. “Le plus important maintenant est de rassurer la population en trouvant au plus vite un accord. Je vais, dans les prochains jours, entendre les propositions de chaque parti et nous verrons ce qui s’en dégage.”

Une des craintes tant du PTB que d’Ecolo était que les pratiques clientélistes persistent durant la nouvelle législature. Catherine Moureaux n’est, selon eux, pas parvenu à les rassurer. “Or, j’ai garanti que je n’approuve absolument pas ces pratiques. Lors de la permanence sociale de mardi, j’ai encore expliqué à un citoyen qui venait me déposer son CV comment fonctionne une commune et qu’avec son profil, il fallait qu’il aille d’abord faire d’autres démarches que je lui ai indiquées, mais qu’il ne devait pas en attendre de trop de la commune. Ce sont des pratiques que je ne tolère pas et que je ne tolérerai pas. Maintenant je peux comprendre que notre score énerve certains de nos adversaires.”

En raison du score électoral de sa liste sortie en tête du dernier scrutin, elle a par ailleurs indiqué qu’elle ne comptait pas partager l’exercice du mayorat avec une autre formation en cours de législature.

Du côté d’Ecolo, on explique toutefois ne pas vouloir entamer de nouvelles négociations tant que leurs revendications en matière de gouvernance ne sont pas rencontrées. “On veut d’abord avoir des garanties en matière de gouvernance car contrairement à ce qu’elle affirme, nous n’avons pas quitté les négociations à cause du PTB mais bien à cause de ce manque de garanties de la part du PS. On n’a pas été rassuré lors des discussions que l’on a eues. Cela ne sert à rien que je la rencontre à nouveau si elle n’est pas prête à évoluer sur ce point-là, surtout quand on connaît le passé de Molenbeek. C’est pour nous un préalable à toute autre discussion”, a commenté Sarah Turine, cheffe de groupe Ecolo-Groen.

Françoise Schepmans, cheffe de file MR : "Je suis ouverte au dialogue"

"Catherine Moureaux a la main et peut me contacter, je suis ouverte au dialogue. J’ai toutefois affirmé que si nous restons dans la majorité, ce n’est pas pour faire de la figuration et nous serons intransigeants sur le contenu de l’éventuel accord."