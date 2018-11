Le président du groupe N-VA au parlement bruxellois Johan Van den Driessche jette l'éponge. Il ne sera pas candidat aux élections législatives et régionales du mois de mai prochain.

"Mon passage à la politique fut une période fascinante que j'ai remplie avec beaucoup d'intensité et de plaisir", explique-t-il via communiqué. "Mon retour dans le monde des affaires vient principalement du fait que la charge sur la vie de famille est devenue trop lourde. Je me rends compte qu'avec ma décision j'en décevrai beaucoup et j'espère que tout le monde comprendra mon choix. Je reviendrai sur une période intense et intéressante au cours de laquelle j'ai tracé les grandes lignes de Bruxelles selon un modèle confédéral et mis le parti à Bruxelles sur la carte. Bien avant le scandale du Samusocial, j'étais également libre d'appeler à plus de transparence et de bonne gouvernance - comme dans le dossier de l'Eurostadion - et je suis fier d'avoir pu faire les premiers pas de cette évolution à cet égard. Même s'il reste encore beaucoup à faire."

Reste maintenant à trouver un remplacement pour tirer la liste N-VA aux prochaines régionales. Deux noms se distinguent. Karl Vanlouwe siège déjà à la Chambre, il n'a pour l'instant pas d'ambition régionale. Reste donc Cieltje Van Achter, vice-présidente du parti et candidate à Schaerbeek lors du scrutin communal du 14 octobre dernier.