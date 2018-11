La scène s'est déroulée hier soir. La lycéenne dénonce le manque d'organisation du service d'ordre de la salle de concert.

Irène (prénom d'emprunt) s'est littéralement fait marcher dessus par une foule visiblement hystérique, hier soir à l'entrée de la salle de concert Forest National alors qu'elle attendait l'ouverture des portes pour le concert de Dadju (petit frère de Maître Gims). Couverte de bleus aux jambes et aux cuisses, cette lycéenne de 14 ans explique le chaos survenu avant le concert par l'absence de barrières de sécurité destinées à gérer le flux de spectateurs.

© DR



"Nous sommes arrivées sur les lieux vers 15 h", soit 3 h 30 avant l'ouverture des portes. "Le temps passait et les gens arrivaient de plus en plus. A un moment donné un homme de la sécurité, je présume, est arrivé avec un mégaphone et nous a dit que nous étions arrivées trop tôt et que, du coup, ils n’avaient pas eu le temps de mettre les barrières", écrit-elle sur son compte Facebook.

Soit. Ce n'est pas tout, poursuit Irène. "On nous a alors dit que les personnes qui étaient en fosse devaient se rendre dans la pente juste à côté à l’entrée du parking sous-terrain de Forest National. Et que nous devions attendre là. Bien sûr tout le monde a couru pour être le plus près des grilles. Moi et ma cousine étions à quelques mètres des grilles seulement. Nous avons attendu plus ou moins 2 h 30 à cet endroit."

© FACEBOOK



"Les gens arrivaient petit à petit. Nous avons eu droit à une bagarre. Ils avaient organisé les barrières en forme de serpentins. Nous étions dans la première file. Vers 18 h 30 plus ou moins, ils ont ouvert la grille. L’horreur est arrivée. Nous avons senti une énorme pression. Impossible de nous arrêter ! Tout s’est passé très vite. J’ai juste eu le temps de voir des barrières voler et puis je me suis retrouvée par terre. Recouverte de gens sur moi en hurlant de mal ! Des personnes en-dessous de moi, d'autres coincées sous des barrières et des gens qui marchaient dessus sans même les aider !"

"Nos effets personnels ? Déchirés, perdus, abîmés ! Nos corps sont remplis de bleus ! Nous sommes blessées ! Ce qui devait être un moment magique s’est transformé en un cauchemar !" Face au chaos, Irène dénonce l'attitude du service de sécurité. "Tout ce que l'agent de sécurité a trouvé à dire quand ils ont enfin pu nous relever : "Oh... Ca va. On se fait souvent bousculer".

© D.R.



Une fois dans la salle, Irène a tellement mal à la cheville qu'elle doit s’asseoir par terre. "Les spectateurs autour de moi formaient un cercle pour éviter que les gens me poussent.. Nous avons demandé à un agent de l’eau pour pouvoir prendre un antidouleur et de la glace pour mettre sur ma cheville. Nous n’avons rien reçu !" "Trouvez-vous ça normal ? Moi non. J’ai 14 ans et j’ai vu ma vie défiler devant moi en quelques secondes."

Contactée, la direction de Forest National revient vers nous dans l'après-midi...

© FACEBOOK