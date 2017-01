Des lits sont encore disponibles dans les centres d'accueil pour sans-abri à Bruxelles et personne n'y est refusé, a souligné jeudi le Samusocial.

Sur les 1.350 places qui y sont mises à disposition, 1.182 personnes y ont séjourné mercredi/hier soir et 1.290 24 heures plus tôt. Le Samusocial bruxellois souligne que toute personne sans domicile fixe est accueillie gratuitement et sans condition dans les différents centres d'accueil, quelle que soit sa situation administrative. "Il y a encore de la marge et à nouveau cette année l'organisation ne devra refuser personne", y assure-t-on.

Dans le même temps, les équipes mobiles, composées d'un infirmier, d'un psychologue ou d'un éducateur, et d'un travailleur social, continuent à explorer les rues de la capitale à la recherche de sans-abri à qui offrir un refuge.

Des interventions spécifiques ont en outre eu lieu la semaine passée afin de convaincre les migrants de s'y rendre. Depuis samedi dernier, 130 d'entre eux passent ainsi chaque nuit dans les centres.

Malgré toutes les places libres disponibles, des personnes dorment encore dans la rue ou dans des gares. La SNCB laisse spécialement ouvertes celles de Bruxelles-Midi, où une dizaine de SDF sont restés chaque nuit de cette semaine, de Gand-Saint-Pierre, d'Anvers-Central, de Charleroi-Sud et de Liège-Guillemins. Des agents de Securail y veillent à la sécurité et tentent de motiver les gens à tout de même se diriger vers l'accueil de nuit officiel.

"Cela ne fait pas partie de nos fonctions de base mais nous voulons ne laisser personne dormir dans ce froid glacial", explique l'entreprise ferroviaire.