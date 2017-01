Nouveau rebondissement dans l’affaire des deux jeunes enfants laissés par grand froid sur un balcon à Saint-Josse. Plusieurs conseilleurs communaux de l’opposition reprochent au bourgmestre Emir Kir (PS) de ne pas avoir fait toute la transparence sur ce dossier lors du huis clos qui y était consacré lors de la dernière séance du conseil communal.

Thierry Balsat (GIC), Frederic Roekens (Ecolo-Groen) et Geoffroy Clerckx (MR) accusent le socialiste d’avoir omis un détail surprenant, à savoir qu’il venait lui-même de marier le couple auteur de maltraitances. Une union célébrée quelques semaines à peine avant le drame.

Le bourgmestre tennoodois avait pourtant déclaré, le 29 décembre dernier, sur RTL que "les enfants n’étaient pas inscrits à la commune, ni la maman. Donc, on n’avait pas la possibilité d’avoir un contact plus en avant au niveau de nos écoles et de notre service Prévention". L’opposition trouve étrange que le maïeur n’ait gardé aucun souvenir d’un couple marié quelques semaines plus tôt, d’autant plus que le marié n’est autre que le fils de la conseillère communale Dorah Ilunga (PS).

Ce mariage soulève une autre interrogation : pourquoi la maman n’était-elle pas inscrite à la commune ? Selon des déclarations récentes de son avocat au quotidien La Capitale, celle-ci avait pourtant entamé des démarches depuis plus de six mois pour se domicilier au n°22 de la rue de l’Alliance. Une demande qui aurait été refusée par l’administration. Selon les élus de l’opposition, une enquête de police avait pourtant été effectuée préalablement au mariage pour attester de la vie commune du couple.

Pourquoi l’administration a-t-elle refusé la domiciliation de la mère et de ses enfants ? Pourquoi Emir Kir n’a-t-il pas mentionné la célébration de ce mariage ? Ce sont ces questions que l’opposition souhaite poser à la majorité dans le cadre d’un conseil communal extraordinaire. Pour que celui-ci se tienne, les huit mandataires de l’opposition devront récolter une dizaine de signatures. "Vu que des éléments ont été cachés, nous n’avons plus confiance", commente Frederic Roekens (Ecolo-Groen).

Difficile pour l’heure de déterminer si ces nouveaux éléments sont anecdotiques ou s’ils sont révélateurs d’une volonté de dissimuler des faits importants. Pour rappel, cette dramatique affaire de maltraitance avait déjà pris une tournure politique puisque le couple auteur de maltraitance résidait dans un appartement au nom de l’ancienne échevine Dorah Ilunga. Cette dernière qui séjournerait chez sa mère dans un logement social est accusée par l’opposition de domiciliation fictive et de fraude sociale.





"Réponses en huis clos"

Emir Kir (PS) Bourgmestre de Saint-Josse: "Au moment de donner l’interview le 29 décembre, j’ignorais encore l’identité des personnes et je ne pouvais pas faire le lien avec le mariage célébré. Lors du huis clos, il n’y a eu aucune intervention là-dessus. Les questions portaient sur la domiciliation de Dorah Ilunga et j’ai apporté tous les documents à ce sujet. Si les élus de l’opposition souhaitent revenir sur le mariage, je veux bien apporter des éléments de réponse en huis clos. Pour ce qui est du refus de l’administration de la domiciliation de la maman, je n’ai aucune information à ce propos. Mais je veux bien interroger l’administration si le magistrat en charge de l’affaire nous demande quoi que ce soit"