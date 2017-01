Lors de la première journée, le RWDM avait étrillé Ganshoren sur le score de 5-1. Mais ce jour-là, difficile pour les Molenbeekois de savourer entièrement ce plantureux succès puisqu’il venait de perdre Achraf Essikal, gravement touché à la cheville. Un énorme coup d’arrêt alors qu’il était en pleine progression, pratiquement de retour à son meilleur niveau. "Grâce au travail effectué avec Sébastien Huyghe, je me sentais bien physiquement. J’étais titulaire lors de ce match, on menait 4-0 et puis il y a eu cette fameuse 43e minute où je me suis blessé. Cette blessure m’a stoppé dans mon élan" , regrette le joueur du RWDM

Ensuite, il y a eu une longue période d’absence, toujours délicate à vivre pour tout joueur de football. "Ça a été long et un peu difficile. C’était quand même une blessure assez grave, mais c’est le football. J’ai pris ça comme un nouvel obstacle à franchir."

Mais aujourd’hui, c’est de l’histoire ancienne. Essikal est de retour aux affaires. Il faisait même partie de la sélection élargie pour le match de ce week-end face à Onhaye. "J’ai encore une toute petite douleur, mais je vais beaucoup mieux. J’ai repris les entraînements normalement et j’ai même joué une heure lors du match amical face à Dilbeek. Je suis encore en manque de condition, mais je reviens petit à petit dans le coup."

Avec l’envie d’aider ses équipiers dans la course pour le titre. "L’équipe est sur une série de 15 sur 15 qui nous a permis de récupérer la première place. Maintenant, il faut rester concentrés pour aller chercher le titre. Personnellement, je reviens avec beaucoup d’envie. Je veux retrouver une place dans l’équipe et l’aider à aller jusqu’au bout."

Et ensuite poursuivre la belle aventure du RWDM, lui qui avait connu la D2 dans ce stade Machtens, lorsqu’il évoluait avec le Brussels. "J’avais des propositions d’autres clubs mais jouer pour le RWDM, c’est une opportunité que je devais saisir. Ça reste un grand club et je suis persuadé que d’ici à quelques années, que ce soit avec moi ou sans moi, le RWDM renouera avec son passé et se hissera en D1B, voire en D1A."