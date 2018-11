Des énormes trous sont visibles dans le boulevard Louis Schmidt à proximité de l’arrêt de tram Petillon depuis quelques jours. Ces ouvertures dans la route ont été causées par une fuite d’eau sur une grosse conduite se trouvant juste en dessus des voies de tram.

Une équipe de la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux, Vivaqua, travaille depuis ce jeudi à résorber le problème découvert en fin de semaine dernière. Les travailleurs de Vivaqua ont dû réaliser la plupart des gros trous afin de localiser l’endroit exact de la fuite. “On a constaté le souci après avoir observé un léger affaissement dans la route vendredi passé. Il s’agit d’une fuite sur une conduite, mais cela n’impacte pas les habitants. Personne n’a manqué d’eau. Nous avons dû créer d’autres trous pour intervenir correctement. L’affaissement qu’a causé la fuite n’est pas celui qui est visible actuellement. Tout est sous contrôle”, indique la porte-parole de Vivaqua, Marie-Eve Deltenre.

La fuite devrait être réglée ce vendredi, selon l’intercommunale qui gère le cycle de l’eau sur le territoire de la Région bruxelloise. Les citoyens devront attendre mercredi prochain, en théorie, pour retrouver la voirie en état. “Le chantier ne sera pas clôturé ce vendredi. Il faut remplacer un joint et remettre du béton. Il faut encore laisser sécher et analyser la situation avec un test d’étanchéité. On parle de 48 heures. Après cela, la chaussée pourra être complètement réparée”, détaille la porte-parole de Vivaqua.

La cause exacte de la fuite n’est pas encore connue. “On a localisé le problème et on le résout actuellement. Pour le reste, on ne sait pas encore à quoi on doit cet incident”, raconte Marie-Eve Deltenre.

Le trafic des trams a été chamboulé depuis la découverte du problème. La circulation sur les lignes 7-25 est actuellement interrompue entre Meiser et Petillon, dans les deux sens. Un tram navette circule toutes les 15 minutes entre ces deux arrêts. La situation des transports en commun devrait se prolonger jusqu’à la fin des travaux.