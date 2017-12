Dans le cadre de la réhabilitation du quartier Nord, la commune de Saint-Josse s’était lancée, en septembre 2016, dans le rachat d’immeubles comprenant des carrées de prostitution au rez-de-chaussée. Objectif, selon la commune : circonscrire la prostitution en vitrine et offrir un meilleur cadre de vie aux habitants en procédant à certains réaménagements.

Plusieurs lettres avaient dès lors été envoyées par l’administration communale aux différents propriétaires concernés. Depuis, une dizaine de biens ont déjà été rachetés mais les propriétaires les plus récalcitrants se voient désormais menacés d’expropriation.

"En date du 21 décembre 2016, nous vous avons envoyé un courrier relatif à votre disposition à céder votre immeuble en vue d’un éventuel rachat par notre administration. […] Nous nous permettons donc de réitérer notre demande d’acquisition. […] À défaut d’une réponse, nous considérerons que vous n’êtes pas disposée à une vente à l’amiable de votre bien à l’administration communale", peut-on lire dans le courrier adressé à Pascale, qui loue une maison située rue Linné.

"Soit je vends ma maison à la commune, soit je suis expropriée. Je n’ai même pas le choix. Ils m’ont déjà envoyé trois courriers mais est-ce qu’envoyer trois feuilles A4 pour vendre un bien est suffisant ? Je ne pense pas. Si on m’exproprie, d’accord, mais alors qu’on me propose de racheter mon bien au prix du marché. Ici on me propose 200.000 € pour une maison de trois étages alors que le bien de 60 m2 d’à côté s’est vendu 260.000 €", explique Pascale.

Alors que le mois dernier, dans les colonnes de La DH, le bourgmestre Emir Kir (PS) assurait que la question de l’expropriation n’était pas à l’ordre du jour, son discours prend une tout autre tournure aujourd’hui. "Nous souhaitons le faire à l’amiable mais la Région bruxelloise a décidé d’une zone de préemption. Pour des raisons d’utilité publique, il est possible qu’on procède à des expropriations", détaille l’édile socialiste.

Quant aux prix de vente exercés, Emir Kir assure qu’ils sont en accord avec le prix du marché. "Les estimations sont faites par l’organe régional Bruxelles-Fiscalité. Si nécessaire, la commune fait appel à un géomètre expert pour évaluer la valeur d’un bien immobilier", ajoute le bourgmestre.