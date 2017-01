"La réforme de l’administration régionale avec la création inconsidérée d’organismes régionaux, l’absence de vision à long terme par rapport à la fonction publique, ainsi que l’absence de communication sur les stratégies adoptées par le gouvernement pose problème. Les conséquences sont désastreuses ! Les travailleurs sont pressés comme des citrons, démotivés et, certains, dont les plus jeunes démissionnent", ont fait savoir lundi les trois syndicats représentant les fonctionnaires bruxellois, peu après avoir claqué la porte des négociations avec la secrétaire d’État bruxelloise de la Fonction publique Fadila Laanan (PS). La socialiste est accusée de mener une réforme de l’administration sans concertation, sans logique économique et pouvant porter atteinte au système démocratique.

"Contrairement à ce qu’affirme Fadila Laanan et malgré les propositions d’amélioration du statut, le personnel se sent manipulé et abandonné. Les conséquences financières pour le citoyen seront indéniables : multiplication des bâtiments administratifs, des supports logistiques et des coûts en management", ont insisté les syndicats. La confiance est désormais mise à mal entre le gouvernement et les syndicats, constatent ces derniers.

Comme la DH le rapportait dès le mois de septembre, des pans entiers de l’administration régionale devaient être déplacés, la fiscalité et l’urbanisme passant sous la bannière d’OIP (organismes d'intérêt public). Du côté des députés de l’opposition, mais aussi de partenaires de la majorité (PS-Défi-CDH), certains n’avaient pas caché leur crainte d’une diminution du contrôle parlementaire et d’une réduction de la responsabilité des ministres de tutelle. Interrogé sur la question par l’opposition en octobre dernier, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) s’était alors montré très vague.

Depuis lors, le gouvernement a préféré opter pour la création de ministères pour les services fiscalité et l’urbanisme en lieu et place des OIP d’abord prévus. Reste que la mise en place en place de ces ministères reste opaque et que d’autres structures, notamment la future agence d’aide aux entreprises, doivent toujours voir le jour. Voilà des mois que les syndicats tentent d’obtenir des réponses auprès de la secrétaire d’État. Ce lundi matin, c’est quand la socialiste leur a affirmé ne jamais avoir entendu parler d’un possible malaise des fonctionnaires bruxellois que les syndicats ont décidé de quitter la table des négociations.

Constatant un problème de confiance avec la secrétaire d’État, les représentants syndicaux demandent à rencontrer le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) afin d’obtenir des garanties sur la vision d’une réelle politique régionale en matière de fonction publique.

Le gouvernement bruxellois assure être à l’écoute des organisations syndicales

Alors que les organisations syndicales ne cachent plus, depuis des mois, leurs inquiétudes face au projet de réforme de la fonction publique, le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) a pourtant réagi en affirmant apprendre avec étonnement le coup de colère des syndicats de ce lundi.

"Si les nouvelles compétences héritées de la Sixième réforme de l’État ont obligé le gouvernement bruxellois à anticiper les changements structurels à venir, ceux-ci ont été mis en œuvre en tenant compte de tous les travailleurs de l’administration régionale. La décision de créer des ministères dédiés à l’urbanisme et à la fiscalité en lieu et place d’organismes d’intérêt public démontre de l’écoute des membres du gouvernement", ont notamment indiqué, via un communiqué de presse, le ministre-président et la secrétaire d’État bruxelloise de la Fonction publique Fadila Laanan (PS).