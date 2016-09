Fausses rumeurs sur la fête du mouton: le parti Islam crée la polémique

Bruxelles

"C’est une rumeur qui se propage actuellement et qui est complètement fausse. Non, l’abattage à domicile n’est pas autorisé. Il est interdit par la loi depuis de nombreuses années. Certains habitants de la commune m’ont contacté pour me demander si c’était vrai. Je le redis : c’est faux ! L’abattage aura uniquement lieu sur un site géré par la Région", insiste l’échevine du Bien-être animal Annalisa Gadaleta (Ecolo-Groen), alors que le parti Islam fait actuellement croire aux habitants de la commune qu’ils pourront sacrifier, cette année, leur mouton chez eux.

Contrairement aux éditions précédentes, ce ne sont pas les communes qui seront en charge, cette année, de l’abattage des moutons sacrifiés dans le cadre de l’Aïd El Kebir. C’est la Région bruxelloise qui va gérer, mi-septembre, l’abattage des animaux, et ce, sur un seul site mis à disposition par la Ville de Bruxelles. Un changement de taille qui bouleverse les habitudes de certains musulmans. C’est dans cette période teintée d’incertitude que le parti Islam distribue actuellement à Molenbeek un folder affirmant aux fidèles que l’abattage à domicile est autorisé cette année.

"Cette année, après avoir épluché les lois européennes, fédérales belges et régionales, la solution existe pour que chaque citoyen puisse abattre un animal en famille pour en toute légalité", affirme ainsi le parti Islam. "Les moutons, chèvres et autres vertébrés peuvent être abattus en dehors d’un abattoir, à condition que toute douleur, détresse ou souffrance évitable soit épargnable à l’animal", lit-on également dans le folder. Contacté, le conseiller communal molenbeekois Lhoucine Aït Jeddig assume ces allégations mensongères et explique même comment, selon lui, il est possible d’anesthésier les bêtes. "Il faut presser le cou de l’animal avec les mains", assure-t-il.

Fausse, l’information fait pourtant petit à petit son chemin au sein de la commune de Molenbeek, au point d’alerter les autorités locales. "J’ai été contactée par un certain nombre de personnes qui se demandaient si c’était vrai ! Je suis scandalisée par l’attitude du parti Islam qui compte un élu au conseil communal. C’est irresponsable de propager de telles rumeurs !", insiste l’élue Ecolo.

Alors que le législateur fédéral autorise seulement l’abattage avec rituel dans des sites agréés, l’article 116 du règlement de police de la zone Bruxelles-Ouest interdit explicitement de "procéder à l’abattage des animaux dans les habitations". Une amende pouvant s’élever à 280€ est prévue pour toute personne en infraction.





Vervoort: "Des allégations dangereuses "

"Les allégations selon lesquelles l’abattage d’un mouton à domicile serait permis sont erronées et dangereuses. Erronées car, par exemple, le règlement général de police de la zone de police Ouest interdit explicitement ‘de procéder à l’abattage des animaux dans les habitations’ . Dangereuses pour les fidèles musulmans, car les particuliers transportant illégalement un mouton encourent le double risque de poursuites pénales et d’une saisie immédiate de l’animal".