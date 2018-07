Du vendredi 19 h jusqu'au samedi minuit. Voici le planning parfait pour en profiter un max.

Envie de vivre une fête nationale parfaite en famille, de profiter d'un maximum d'activités sans perdre une miette de ce qu'il y a de mieux ? La DH vous a concocté un programme sur mesure, minuté au plus précis.

Dès ce vendredi 19 h jusqu'à samedi soir minuit, Bruxelles et la Belgique vivront au rythme de la fête nationale. Placé sous le signe des cinq années de règne de Philippe et de la splendide épopée de nos Diables Rouges (#REDTOGETHERAJAMAIS), ce 21 juillet s'annonce épique, joyeux, festif à souhait… Au regard des activités proposées, le centre de Bruxelles ressemblera un peu à Disneyland-Paris version belge : avec les chars et les attractions qui font flipper mais sans Mickey, Minnie, etc. En mieux quoi ! Alors Envie de passer un week-end 100% 21 juillet en famille, de ne rien rater, d'assister au défilé, de participer à un max d'activités, de grimper dans un char de l'armée ou dans une voiture de police, de danser la gigue ou de profiter au mieux du feu d'artifice. Voici, heure par heure, le programme idéal de votre 21 juillet.

Vendredi 20 juillet

19 h . C'est l'heure de danser la gigue, la farandole, le rock'n roll ou le fortnite… Tout ce que vous voulez tant que vous dansez toute la soirée sous les yeux ébahis du Roi Philippe et de la reine Mathilde dont la venue est prévue vers 21 h 30. Moment fort de cette dancing party sur la place du Jeu de Balle : la montée sur scène de Lio et de Plastic Bertrand. N'oublions pas le rappeur bruxellois Daddy K un peu plus tard dans la soirée.

20 h . Autre lieu autre ambiance… moins dansante mais tout aussi musicale (et toujours en présence du Roi et de la Reine). Bien installés dans votre fauteuil de velours aux côtés de vos enfants peignés comme des jeunes premiers et rouleau de gros scotch dans le sac en cas de cris de l'une ou l'un d'entre eux, écoutez le Belgian National Orchestra. Ca se passe au Bozar. Inscriptions obligatoires. Fortnite dans les couloirs interdit !

23 h . Une bonne moules-frites et bières à gogo dans l'un des nombreux bistrots des Marolles pour reprendre des forces et au dodo. Demain, c'est la toute grosse journée !

Samedi 10 juillet

10 h. Les matinaux viendront faire un petit coucou à la famille royale (encore !) réunie à la cathédrale des saints Michel-et-Gudule pour le Te Deum.

10 h 30. Bon… La messe c'est chouette mais c'est un peu long pour les enfants. On file au parc Royal - qui s'appelle en réalité parc de Bruxelles mais tout le monde s'en fiche - et on laisse les enfants découvrir les animations en tous genres. Commencez par un petit tour en cuistax dans les allées du parc. Il n'y aura pas encore trop de monde normalement, pointes de vitesse et virages serrés autorisés... Enchaînez par le carrousel à chaînes (construit en 1946), à ne surtout pas tenter après un ricky-burger-frites sauce samouraï…

11 h. Les enfants sont contents, retour aux choses sérieuse avec une petite visite du siège du parlement fédéral - autrement baptisé siège des Nations. Le médiateur fédéral répondra à toutes vos questions. Petit cadeau à la sortie. Entrée et sortie par la rue de la Loi. Ouvert jusqu'à 19 h.

Midi . Les enfants sont re-déchaînés après avoir appris toute l'histoire du parlement fédéral en 28 minutes et 16 secondes et 3 centièmes, ce dans les trois langues nationales. Emmenez-les au Air Games. Quatre boules géantes à éviter dans une structure gonflable géante. Le pied intégral, photos mortelles garanties !

13 h. Passez rapidos au stand de l'expo Schtroumpfs. Un petit selfie avec les lutins bleus et petit cadeau à la sortie. Ouvert jusqu'à 18 h.

13 h 30. Puis allez tenter de chanter la Brabançonne en langage des signes ! C'est possible grâce à la Maison des sourds. Expérience inédite que vos enfants n'oublieront pas de sitôt.

13 h 45. "Papa, plus tard je serai policier !" Si votre aîné vous bassine avec ça depuis six mois, c'est le moment de vérifier s'il a vraiment la vocation en lui faisant découvrir les nombreux stands de la police fédérale mais aussi des pompiers, etc. dan le village policier de la place Poelaert. Maintenir l'ordre, jouer avec l'arroseuse, faire la circulation, etc. … Pour les militaires en herbe, le village de la Défense s'installera du Petit Sablon à la place Royale. Là encore, plein d'activité pour tester votre goût de l'aventure. Des métiers d'avenir qu'ils vous disent...

15 h. Après avoir déposé le CV du petit, une petite cascade en compagnie de vrais cascadeurs pro n'effraiera pas le plus timoré de vos bambins… C'est possible grâce à Jump it !

15 h 45. Bel effort, qui mérite un petit massage assis, tranquille pépère, zen attitude. avant de filer mater le défilé. Ah oui c'est vrai… On l'avait presque oublié celui-là !

16 h. Deux heures durant sous plein cagnard (26 °C l'après-midi avec un risque de pluie quand-même), plus de 200 véhicules, une vingtaine d'avions, une dizaine d'hélicoptères, plein de motos, des chars à gogo, des centaines hommes dans leur plus beau costume défileront place des Palais. Préparez le zoom XXL pour les gros plans de la famille royale (décidément…), la perche à selfie pour vous, bouteilles d'eau et tabouret pliable pour les enfants.

17 h 30. C'est beau un défilé… mais c'est long et, surtout, c'est un peu toujours pareil. Surtout que votre horloge biologique vous signale que l'heure de l'apéro approche à grand pas, que vos gosses crient famine depuis vingt minutes et que vous avez déjà épuisé votre réserve de gâteaux secs et fruits frais. La solution ? Retour au parc Royal, arrêt minute devant un food-truck ou autre bar et pourquoi pas devant un petit concert des Young Belgian Strings. C'est du classique et c'est dans le kiosque du parc. Trois autres concerts sont prévus, l'un à midi (John & the Gigi's), l'autre à 14 h (La Belle Hip Hop), le dernier 20 h (Bruce Ellison & the Bab's All Stars - jazz swing des années 30-40)

19 h. Bien mangé, bien bu, la peau du ventre bien tendue… Mais les enfants ont encore faim ! Direction la place du Jeu de Balle pour le Resto National. Un plat national unique à 21 euros pièce à déguster au beau milieu de la place : un bon moules-frites tout frais tout chaud. La cuisine installée sur la place prévoit de servir 1.500 moules-frites dans la journée. Soit 1,75 tonne de moules !

23 h. C'est la cerise sur le gâteau, la deuxième étoile, l'apothéose d'un week-end déjà plein à craquer, les derniers sourires de vos enfants avant d'aller dormir, oh la belle bleue, oh la belle rouge... Ca va pêter dans le ciel bruxellois ce samedi soir !!! Le feu d'artifice sera tiré des jardins du palais des académies. RDV place des Palais via la place Royale et la rue Royale.

