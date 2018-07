Par contre, le roi Philippe et la reine Mathilde arriveront vers 21h30.

Contrairement aux rumeurs, le prince Laurent, la princesse Claire et leurs enfants ne participeront pas au Bal National, sur la place du Jeu de Balle, ce vendredi soir. "Il n'a jamais été officiellement prévu que le prince Laurent vienne avec sa famille", explique l'organisateur de l'événement Frank Anthierens. "Le fait qu'il soit venu à l'improviste deux années de suite a peut-être pu faire croire qu'il serait là cette année mais, c'est certain, il ne viendra pas."

© BELGA

Le roi Philippe et la reine Mathilde seront par contre bien présents. Ils arriveront vers 21 h 30 (après leur concert à Bozar) et assisteront à une partie des concerts. Installés dans une tribune d'honneur, ils seront entourés de travailleurs sociaux du quartier des Marolles ainsi que de quelques représentants des différents services qui aident à l'organisation de l'événement : on y verra donc un pompier, un agent de police, un secouriste de la Croix-Rouge, deux majorettes (du groupe les Mignonettes) et deux moustachus du l'ordre des moustaches de Bruxelles.

Pour mémoire, le Bal National verra défiler une masse de groupes populaires, ce vendredi soir dès 19 h 30. Voici le programme :

19h30: Unik Party

20h30: Liliane Saint Pierre

21h: Get Ready !

22h: Plastic et Lio & Special Guest Alex Mansion

23h30: Daddy K

Minuit: The Planes