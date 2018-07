Parmi les 130 attractions de la foire: une tour de 60 mètres à laquelle 40 balançoires sont attachées. Frissons garantis!

, c’est le nom de l’attraction flambant neuve de la Foire du Midi qui enverra ses visiteurs à 60 mètres de haut à bord de balançoires.

Acheté en Hongrie par Jim Bodet et son associé Angelino de Poorter, ce monstre de 80 tonnes fera ses premiers pas sur la scène belge ce samedi, lors de l’inauguration des 130 attractions de la Foire du Midi qui s’étendra tout l’été entre la Porte de Hal et la Porte d’Anderlecht. “On voulait trouver une nouvelle attraction plus spectaculaire. En Belgique ça fait quelques années qu’il n’y a plus grand-chose de nouveau qui est sorti”, explique Jim Bodet. “On voulait quelque chose de haut. Là c’est 60 mètres mais en Allemagne, certaines vont jusqu’à 80 mètres.”

© BAUWERAERTS DIDIER



Et cette nouvelle machine à sensations n’est pas à n’importe quel prix… 600.000 euros c’est ce que le duo a déboursé pour acquérir la bête. “C’est le prix de base, mais après il y a plein d’ajouts. On a refait toute la peinture, parce qu’elle était tout en blanc, nous en voulait quelque chose de plus pétant, plus dans l’esprit de la Foire du Midi. On a énormément investi, mais je pense que ça vaut la peine, et ça apporte de la fraîcheur à cet événement.”

À trois jours de l’ouverture, l’installation de l’attraction qui contient une dizaine de pièces est quasiment terminée. Jim Baudet, alors qu’il est dans le secteur depuis son plus jeune âge, s’avoue stressé avant l’inauguration. “C’est toujours stressant de lancer une nouvelle attraction. On ne sait pas si ça va avoir du succès, on ne l’a jamais montée, donc ça prend plus de temps, etc., mais personnellement je pense que ça va marcher. J’ai un peu d’expérience et je pense que ça va plaire, en tout cas c’est le cas dans les autres pays.”

L’attraction qui a été montée en deux grosses journées par une équipe de six monteurs accueillera un nombre maximum de 40 personnes, et attention pas d’enfant de moins de six ans. La taille minimum pour y accéder s’élève d’ailleurs à 1m10. Les visiteurs devront payer environ cinq euros pour voyager au septième ciel.