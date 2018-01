Marc-Jean Ghyssels (PS) a publié une vidéo ce vendredi en direct du parc Duden

Dans une vidéo publiée ce vendredi, le bourgmestre de Forest Marc-Jean Ghyssels implore les militants de prendre contact avec lui afin de ramener le buste de Léopold II sur son socle. "Je voudrais m'adresser au collectif pour leur demander de me contacter afin de trouver un moyen de récupérer et remettre le buste sur ce socle et discutons ensemble afin de trouver un moyen d'entente", a-t-il commenté sur la vidéo ci-dessous.

Pour rappel, des militants du collectif ACED (Association citoyenne pour un espace public décolonial) ont déboulonné le buste de Léopold II implanté dans le parc Duden depuis 1949. Le collectif entend par cette action dénoncer le rôle de Léopold II dans la colonisation du Congo.