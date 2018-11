Le feu est sous contrôle.

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour un important incendie de détritus ce dimanche matin. Le feu s'est déclaré sur un terrain industriel à Forest au boulevard de l'Humanité.

"L’incendie est sous contrôle, mais il faut ouvrir les couches de détritus pour les mouiller et éteindre le feu" , indiquait tôt ce matin les pompiers de Bruxelles.

La fumée sent dans différents quartiers de Bruxelles et les pompiers demandent par mesure de précaution de garder les portes et les fenêtres fermées.