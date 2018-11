Le feu est sous contrôle.

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour un important incendie de détritus ce dimanche matin. Le feu s'est déclaré sur un terrain industriel à Forest au boulevard de l'Humanité.

"L’incendie est sous contrôle, mais il faut ouvrir les couches de détritus pour les mouiller et éteindre le feu" , indiquait tôt ce matin les pompiers de Bruxelles.

La fumée sent dans différents quartiers de Bruxelles et les pompiers demandent par mesure de précaution de garder les portes et les fenêtres fermées.

Les travaux de déblaiement en cours

Les pompiers ont commencé les travaux de déblaiement après l'important incendie qui s'est produit à Forest dimanche matin vers 04h00 à hauteur du boulevard Industriel. Il ne s'agirait pas d'un acte volontaire. Les Bruxellois peuvent rouvrir leurs portes et fenêtres. "Le nettoyage prendra encore quelques temps", a indiqué le porte-parole des pompiers Walter Derieuw.

Une montagne de détritus composée de vêtements, de bois et autres a pris feu dimanche matin. Aucun objet toxique n'y a été trouvé. Selon les premiers constats posés par les pompiers et la police, il ne serait pas question d'un acte volontaire.

Il y a encore quelques fumées mais c'est principalement de la vapeur d'eau, ont encore précisé les pompiers.

Les Bruxellois peuvent rouvrir leurs portes et fenêtres, sauf pour les environs du sinistre, mais cela ne concerne pratiquement que des terrains industriels.