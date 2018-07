La commune a rendu un avis négatif au ministre-président flamand.

La commune bruxelloise de Forest a rendu au ministre-président flamand, Geert Bourgeois, un avis négatif sur le projet d'élargissement du ring, dont une partie passe sur son territoire, a indiqué mercredi son bourgmestre, Marc-Jean Ghyssels, dans un communiqué. Le collège des bourgmestre et échevins s'est entre autres fondé sur des études "démontrant que l'agrandissement du ring aurait pour conséquences la détérioration de la qualité de l'air et une augmentation importante de voitures particulières entrantes chaque jour sur le territoire bruxellois, et donc à Forest aussi", selon M. Ghyssels (PS).

Le collège a signifié son opposition à la Région flamande le 19 juillet lors de sa réunion hebdomadaire. Il a aussi demandé au gouvernement bruxellois de s'opposer au projet.

Les communes de la Région bruxelloise ont jusqu'au 30 juillet pour faire connaître leur avis.