Le conseil communal de Hal a formellement décidé mardi soir de quitter l'intercommunale Vivaqua, comme d'autres communes flamandes qui s'inquiètent de la fusion prévue avec Hydrobru, actuellement bloquée à la suite d'une motion en conflit d'intérêt adoptée par le parlement flamand. Hal et les autres communes concernées, pour lesquelles aucun accord n'a pour le moment été trouvé quant à une sortie de l'actionnariat de Vivaqua, craignent de devoir supporter les dettes d'Hydrobru. Fin décembre, la commission de l'Environnement du parlement bruxellois avait donné son feu vert à une proposition d'ordonnance visant la fusion des deux intercommunales de l'eau. L'objectif déclaré étant la rationalisation et une meilleure gouvernance via notamment une diminution du nombre de mandats.

Mais Hydrobru n'associe que les 19 communes bruxelloises, et 11 des 15 communes flamandes présentes aux côtés de leurs homologues bruxelloises dans Vivaqua ne veulent y être associées. Celles-ci voudraient donc sortir de Vivaqua.

Le parlement flamand a voté le 22 décembre, le même jour que le feu vert de la commission de l'Environnement du parlement bruxellois au sujet de la fusion, une motion en conflit d'intérêt qui a pour effet de suspendre la procédure d'adoption de l'ordonnance durant 60 jours.