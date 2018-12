Les gilets jaunes vont manifester une troisième fois, samedi, à Bruxelles.

Les gilets jaunes sont de retour ce samedi à Bruxelles. Ils reviennent pour la troisième fois en trois semaines manifester dans la capitale. Une demande officielle a été faite selon les organisateurs jeudi dernier.

L’autorisation pour cette manifestation n’a pas clairement été exprimée, mais l’événement est toléré, selon un des organisateurs, qui indique avoir été reçu ce vendredi matin : "On déplore néanmoins n’avoir eu que tardivement contact avec la police, et de manière assez limitée. Cela a rendu plus difficile et aléatoire l’organisation de cet événement. Ils nous ont dit que la manifestation n’était pas interdite et qu’elle était donc autorisée."

Le rassemblement se tiendra à la place du Luxembourg à 13 heures. Il se déplacera ensuite dans la rue du Luxembourg, dans celle du Commerce avant de rejoindre la rue de la Loi jusqu’aux abords de la zone neutre, selon les organisateurs. Des discours sont prévus au départ et à l’arrivée du rassemblement.

La manifestation sera encadrée et pacifique, selon un membre du comité d’organisation : "Tout individu qui ne respectera pas la volonté de manifester pacifiquement et qui cassera sera écarté, et la police sera prévenue." Une trentaine de personnes se sont déjà portées volontaires pour assurer le service d’ordre.

Samedi dernier, la police a arrêté administrativement 450 personnes et arrêté judiciairement dix autres. La police était massivement déployée sur la petite ceinture où se retrouvaient les gilets jaunes.

La police conseille de ne pas se rendre dans le centre-ville de Bruxelles durant la protestation. Le public peut consulter l'information en temps réel via www.polbru.be ou sur le compte Twitter @zpz_polbru.

