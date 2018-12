Face aux gilets jaunes, les commerçants sont mitigés : certains fermeront leurs portes de peur que ça dégénère et d'autres préfèrent rester ouverts et fermer au dernier moment.

Marc Colin est responsable de la sandwicherie Tasty, logée à l'entrée de la station Arts-Loi. Vendredi dernier, il est l'un des commerçants à avoir fait face à la frénésie des Gilets Jaunes, et surtout à la bande de casseurs qui, tout près, s'attaquaient aux voitures de police sur le point d'être incendiées.

Ce samedi, le commerçant fermera ses portes, tout en gardant un œil sur son magasin. "J'habite loin de mon commerce, donc je ne veux pas le laisser à l'abandon. Vendredi passé les manifestants rentraient comme ça et se servaient dans notre frigo. On a aussi eu pas mal de gaz lacrymogène à l'intérieur. Je serai donc présent pour éviter toute casse dans mon magasin. Mais on sera fermé."

Du côté de la gare centrale, certains commerces ont reçu des consignes plus claires de la part de la SNCB. C'est le cas par exemple de Samyiel, gérant du comptoir de gauffres Australian. "On nous a demandé de dégager tout ce qui pourrait servir de projectile en cas de débordement: chaises, tables, potelets, etc.", explique le commerçant. Dans la lettre destinées aux magasins à proximité de la gare, la société de transports belge demande aussi qu'en cas de débordement, toutes les concessions puissent être fermées endéans les 30 minutes.

À Schuman, là où la manifestation risque de battre son plein d'après les prévisions de la police, une grosse partie des commerçants prévoient de rester ouverts, sauf Johan de Jager, responsable du Carrefour express. "La police m'a dit que c'était dangereux de rester ouvert. Au début on voulait simplement fermer les portes mais être présents, et on nous a dit que tant que la lumière serait allumée, des manifestants rentreraient. Quand la police me conseille de fermer, je ne réfléchis pas je ferme. J'ai vu ce que ça a donné à Paris, ça ne sert à rien de prendre des risques", explique le gérant.

Et si les hypothèses de la police ne prévoient pas de passage dans le centre-ville de Bruxelles, une attention particulière sera tout de même accordée aux Plaisirs d'Hiver. "Il y a déjà un ordre établi pour la sécurité des Plaisirs d'Hiver, mais ce samedi, il y aura un focus particulier sur cet événement, et d'ailleurs sur d'autres activités dans Bruxelles aussi. Mais je ne dirai pas lesquelles", explique Ilse Van de Keer, porte-parole de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles.