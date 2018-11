Les gilets jaunes devaient débarquer à Bruxelles ce vendredi. L’initiateur du rassemblement, Gary Ducran, avait rendez-vous ce lundi au commissariat central rue du Marché au charbon pour discuter de l’organisation de l’événement. Un accord a été trouvé et l’information avait officiellement été confirmée ce lundi après-midi par la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles. L’organisateur avait, de son côté, partagé sa satisfaction sur les réseaux sociaux.

La donne a finalement changé de façon très surprenante ce lundi soir peu après 20 h. Gary Ducran a publié une vidéo sur son compte Facebook annonçant l’annulation du rassemblement. Il a décidé de reporter l’événement. La cause est due à un cahier des charges trop imposant selon lui. L’annulation n’avait visiblement pas été communiquée à la police de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles au moment où la vidéo de l’organisateur a été diffusée.

Le rassemblement était prévu ce vendredi. Il s’agissait de la seule manifestation des gilets jaunes dans la capitale, du moins cette semaine. Rien n’était prévu ce samedi comme cela avait été évoqué à un moment. Il s’agissait du même organisateur pour les deux événements. Gary Ducran avait proposé deux dates possibles et c’est celle du 30 novembre qui a été retenue. "Il n’y a qu’une seule manifestation et non pas deux rassemblements à deux jours d’intervalle. L’organisateur avait indiqué des possibilités pour ces deux dates. Le choix s’est porté sur la première", indiquait lundi après-midi Ilse Van De Keere, porte-parole de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles.

Les manifestants devaient se réunir au Cinquantenaire, du côté Schuman, à partir de 12 h. Le départ du cortège aurait eu lieu à 13 h en direction de la rue de la Loi en passant par le rond-point Schuman. Une délégation de gilets jaunes devait ensuite être reçue par le Premier ministre Charles Michel.

La manifestation devait donc être bien organisée et pacifique, mais cela risque de ne pas être le cas. La volte-face de l’organisateur a semé la zizanie dans le mouvement. Certains évoquent et craignent la possibilité d’un chaos dans la capitale. "Tout est encore très flou. C’est lamentable ce qui se passe avec l’annulation du mouvement. Il faudra faire une analyse à froid. Il y a des commentaires dans tous les sens. Certains vont venir, d’autres non et les horaires varient. Tout le monde s’était dit que cette manifestation pouvait rassembler beaucoup de gilets jaunes, indique ce lundi soir un gilet jaune désabusé par la tournure des événements . Finalement, il pourrait y avoir un chaos total. Certains ont pris congé pour venir. Ce n’est pas sûr qu’ils se déplacent pour rien et cela crée un risque. Si ce n’est pas maintenu, cela risque de créer de gros soucis. Je me dis ça en lisant le ton de certains."

Un groupe de coordination portant la date de l’événement tente malgré tout de trouver des solutions. "On a créé ce groupe pour donner des informations sur la manifestation, sans être en lien direct avec Gary Ducran. On a notamment indiqué que le train n’était pas gratuit, contrairement à ce qui circulait. On voulait informer. Là, on va sans doute devoir prendre nos responsabilités et contacter les autorités. On espère pouvoir sauver la manifestation", raconte le gilet jaune que nous avons contacté et qui craint que le mouvement n’en prenne un coup.

Le flou engendré par l’annulation de Gary Ducran a semble-t-il pris un peu de court la police. Elle n’était pas en mesure de fournir des informations sur la suite des événements au moment de boucler cet article.