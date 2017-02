“Depuis deux ans et demi, il n’y a pas de ministre de l’Économie à Bruxelles. Il y a un ministre de l’Emploi, mais il n’y a pas de ministre de l’Économie. On a fait une série de propositions au gouvernement bruxellois, mais pour l’instant, on n’a jamais reçu de réponses. Visiblement, il y a quelqu’un au gouvernement bruxellois qui ne souhaite pas que le patronat reçoive un rôle plus important” , a indiqué, jeudi, l’administrateur-délégué de la Fédération des entreprises bruxelloises (Beci) Olivier Willocx. Une charge rare et finalement assez violente qui vise, sans le nommer toutefois, le ministre régional de l’Emploi et de l’Économie Didier Gosuin (Défi).

“On veut vraiment lancer un appel à l’ensemble des employeurs bruxellois, en disant que le chômage n’est pas une responsabilité individuelle. C’est une responsabilité collective, partagée par le public et le privé”, lançait, ce jeudi, dans l’Echo, le directeur général d’Actiris Grégor Chapelle (PS). “Si un employeur sur dix prenait un stagiaire, on éradiquerait le chômage des jeunes à Bruxelles”, ajoutait-il, assurant également que Stage First, un programme de stages pour les moins de 30 ans peu qualifiés, était une franche réussite.

Ce souhait d’une plus grande implication des employeurs est donc également partagé… par les employeurs eux-mêmes, assure le patron de la fédération des entreprises bruxelloises. Multiplier des stages, c’est très bien, mais il faut quand même qu’une vision économique globale suive ensuite, semble dire en substance Olivier Willocx. “On est en tout cas prêt à passer à la vitesse supérieure et on prend acte”, ajoute-t-il.

Les stages sont par ailleurs une très bonne idée et il faut les encourager, selon le Beci. “Les stages aident les jeunes à s’insérer sur le marché de l’emploi. C’est évidemment une très bonne chose”, s’est réjoui Olivier Willocx.