C'est tout une famille qui a été touchée par l'incendie : la maman, qui serait enceinte de sept mois, a sauté par la fenêtre et a été emmenée à l'hôpital ; le papa aurait été intoxiqué par les fumées mais ne serait pas en danger de mort ; et les jours d'au moins deux de leurs trois enfants sont en danger. Deux policiers qui se seraient portés à leur secours en premier auraient également été intoxiqués par les fumées et emmenés à l'hôpital. Le bilan serait de 7 blessés graves.

L'incendie s'est déclaré au troisième étage d'un immeuble et s'est propagé à d'autres appartements.

Le dispositif de secours sur place est très important. Six ambulances, trois véhicules SMUR et 5 véhicules de pompiers sont sur les lieux.