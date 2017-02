Stupeur pour les habitants de Schaerbeek en ce jeudi soir. En effet, ceux-ci ont eu la désagréable surprise de se retrouver dans le noir en fin de soirée. Les communes d'Evere et Saint-Josse seraient également touchées, si l'on se réfère aux tweets postés par des internautes aux alentours de 23h.

Le porte-parole de Sibelga, Philippe Massart, confirme que plusieurs postes ne sont plus alimentés par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, Elia. "Sur base des éléments dont je dispose, cinq postes sur 48 ne reçoivent plus rien", a commenté M. Massart sans fournir plus de détails.

Plus tôt dans la journée, c'était à Etterbeek quele courant avait soudainement disparu, plongeant ses résidents dans la pénombre durant plusieurs heures. Un couac résolu dans la soirée par Sibelga.

Sur Twitter, bon nombre de Schaerbeekois ont partagé leur désarroi.