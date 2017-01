Les Belges ont tendance à négliger les restaurants d’hôtel comme s’il était nécessaire d’y louer une chambre pour y déjeuner. Ces établissements sont bien entendu ouverts à tous même si leur côté international peut vous donner l’illusion d’être en voyage le temps d’un repas.

Difficile de faire plus européen que l’Icones, le restaurant du Martin’s Hôtel EU situé en face du Berlaymont.

Le souhait de la direction est précisément d’accueillir un public local qui passerait devant en pensant : "Ce n’est pas un endroit pour nous." Cette découverte peut se concrétiser à travers l’excellente cuisine du chef Nicolas Mottart et de son équipe.

Plutôt qu’une carte rigide, le client est invité à composer son propre menu 3 services (39 € par personne) ou 4 services (49 €) parmi une large sélection d’entrées, plats et desserts.

Une carte de vins permet de trouver l’accord parfait pour accompagner le menu.

La cuisine de Nicolas Mottart se définit par sa légèreté et sa combinaison d’influences de tous les horizons. Une petite idée d’un menu quatre services : le duo de croquette aux crevettes grises et croquette au crabe maison, suivi d’un filet de bar, bonbon d’épinard, sablé Reggiano et mousse de céleri; et en dessert, la vraie dame blanche.

Le chef propose aussi son menu Waffle-iscious, rendant hommage aux gaufres de Bruxelles. Parmi ses créations, le Saint Marcellin fondu et mouillettes de gaufre de Bruxelles ou le burger de canard au chutney de kaki et chips de patate douce.

Pour les clients pressés, le business lunch (1 entrée et 1 plat) est affiché à 25,50 €.

Avec Icones, c’est vraiment un peu de l’Europe qui s’invite à notre table.

Ajoutons que le parking est aisé devant le restaurant. À Bruxelles, ce n’est pas négligeable.