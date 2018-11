Un cycliste tout droit venu de Shangai ne gardera pas un souvenir impérissable de son passage à Bruxelles.

L'homme s'est lancé comme défi de rallier Shangai, en Chine, jusque Paris à l'aide de son vélo. "J'ai parcouru plus de 15 000 kilomètres en près de 20 mois, à partir de Shanghai, après un long et pénible voyage dans plus d'une douzaine de pays jusqu'à Bruxelles. Ma destination finale est Paris. Malheureusement, mon vélo a été volé à l'entrée de la gare de Bruxelles-Midi aux alentours de 10h vendredi dernier. Tout ce que je veux, c'est récupérer mon vélo le plus tôt possible car je dois continuer à rouler vers Paris. Or, mon visa expire dans une semaine", confie le cycliste malheureux.





Le vélo volé © DR







"J'ai déjà signalé l'affaire, mais l'efficacité de la police n'est pas des meilleures. Ils n'ont pas pris cette affaire au sérieux. Je sais qu’il s’agit d’un vol ordinaire, mais j’espère que vous comprendrez le sens différent de ce vélo pour moi. Sa valeur n'est pas élevée, mais il n'a pas de prix pour moi. Mon vélo est une marque chinoise LKLM, série 318 rouge. Un individu aurait vu le potentiel voleur qui portait une barbe, un bonnet et une veste grise. Il se trouvait dans la rue de Liverpool et a bifurqué vers la rue Heyvaert. Je me suis rendu dans ce coin de Bruxelles mais je n'ai rien trouvé", précise le cycliste qui lance un appel à témoins.









C'est une triste mésaventure que relate un cycliste venu tout droit de Shangai sur les réseaux sociaux.