Le prévenu avait également agressé un chauffeur de la Stib. Les psychiatres l'ont décrit comme un "psychopathe délinquant".

La procureure a requis, mardi matin devant la 90e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles, une peine de 11 ans de prison à l'encontre d'un jeune homme de 26 ans prévenu pour tentative de meurtre en 2018. Ce dernier, qui présente déjà un lourd casier judiciaire, est également prévenu pour l'agression d'un chauffeur de bus de la Stib et pour d'autres faits de coups et blessures. La procureure a tenu compte, dans son réquisitoire, des antécédents judiciaires du prévenu mais aussi du rapport des experts psychiatres. Ceux-ci l'avaient décrit comme un "psychopathe délinquant".

La procureure a requis une peine de 11 ans de prison à l'encontre du prévenu pour tentative de meurtre mais aussi pour coups et blessures, entrave méchante à la circulation, menaces, rébellion et outrage. Le conseil du prévenu, Me Yannick De Vlaeminck, n'a pas contesté l'intention homicide. Il a néanmoins plaidé une peine plus clémente, qui laisserait son client bénéficier d'un sursis probatoire total ou partiel.

Le 23 mai dernier vers 5 h du matin, le prévenu s'était battu avec un autre homme lors d'une fête d'anniversaire à Auderghem. A l'extérieur, il avait poignardé son rival à onze reprises avec un couteau présentant une lame de 18 centimètres, dont plusieurs fois au niveau du cou et du visage. Quelques jours avant ces faits, le prévenu avait également agressé les tenanciers d'un night-shop. Enfin, le prévenu est poursuivi pour avoir, le 22 avril 2017 vers 0 h 30, agressé un chauffeur de bus de la ligne 34 de la Stib, à l'arrêt Stratégie sur la chaussée de Wavre à Auderghem.

L'un de ses comparses et lui sont prévenus pour entrave méchante à la circulation après avoir obligé le véhicule à freiner brutalement. Ils sont également prévenus pour avoir insulté le chauffeur, frappé sur les vitres du véhicule et cassé les essuie-glaces. "Mon client a eu très peur pour sa vie et pour celle de ses passagers. Les prévenus lui ont crié: 'on va défoncer ta porte et on va te faire la peau', tout en frappant sur le bus", a expliqué l'avocat de la Stib et du chauffeur.

Enfin, le premier prévenu seul est encore poursuivi pour s'être rebellé contre les policiers qui l'ont arrêté. Le jugement sera prononcé le 21 janvier prochain à 9 h.