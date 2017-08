Munis de leur arme de service, d’une radio et d’un gilet pare-balles, rien ne distingue les bikers d’Ixelles d’une patrouille de police classique si ce n’est… leur moyen de locomotion. En effet, c’est à vélo, mais aussi équipée d’un uniforme adapté fluorescent, que la nouvelle brigade sillonne les rues de la commune depuis le 1er juillet. Pour vous faire découvrir le quotidien de cette nouvelle équipe, La DH a pédalé durant une après-midi aux côtés de ces sportifs aguerris.

Habituellement au nombre de six, les bikers n’étaient que trois ce mercredi en raison des congés scolaires. Après une première patrouille effectuée dans la matinée, le chef d’équipe Charles Jadot rentre au commissariat principal de la rue de Collège pour assister au briefing quotidien. "Les missions du jour sont choisies en fonction des besoins et de l’actualité. Parfois, on s’oriente sur une problématique en particulier comme la mendicité agressive", confie le chef d’équipe.

Ce mercredi, c’est au marché de la place du Châtelain que Charles et les deux autres inspecteurs Philippe et Christophe prêteront particulièrement attention. "On veille à ce que les abords du marché soient sécurisés, la circulation assez fluide et on fait le tour du marché pour s’assurer que celui-ci ne cause pas de nuisances", détaille Charles.

Pour y arriver, les cyclistes passent notamment par la chaussée de Wavre, le quartier Matonge et la place Stéphanie. Sur la route, les inspecteurs s’arrêtent à plusieurs reprises pour constater des infractions de roulage comme des véhicules stationnés sur des zones de livraison, en double file ou encore sur une piste cyclable.

Inspection faite place du Châtelain, direction la place Flagey et ses étangs, ainsi que le cimetière d’Ixelles, en faisant des petits détours par certains parcs méconnus. À vélo, les policiers ont la possibilité de se faufiler à peu près n’importe où. "On est plus lent à vélo qu’en voiture et donc on peut mieux observer ce qui se passe. C’est plus pratique car on peut également emprunter des sens interdits. Il y a plus de proximité avec le public", ajoutent Philippe et Christophe.

En redescendant vers l’avenue Franklin Roosevelt, la brigade fait face à un problème de stationnement. Un véhicule mal garé avenue des Courses empêche le passage d’une dizaine de bus articulés de la ligne 71. Les bikers se séparent alors pour dévier la circulation dans les rues adjacentes. Objectif : fluidifier le trafic.

Au final, l’addition sera salée pour le conducteur, arrivé en courant à la vue de la dépanneuse. En effet, il faut compter 50 € par minute de retard par bus, les frais de dépannage et l’amende de police pour s’être stationné à moins de 5 mètres d’un passage piéton, soit un trou de 8.000 € dans son portefeuille.

Assurer la fluidité de la circulation constitue une des missions principales des bikers, qui mettent également l’accent sur la lutte contre les infractions de roulage et les incivilités comme l’utilisation du GSM au volant ou encore les dépôts clandestins. Pour ce faire, ils effectuent, environ, deux tours de la commune chaque jour. Sans compter les dizaines de kilomètres parcourus par certains pour rejoindre leur domicile. "Seulement un échauffement", sourit Christophe.

Les effectifs doublés en 2018

Actuellement en phase test, la brigade sera élargie dès 2018. "Nous allons doubler notre capacité en passant à 12 bikers ", explique l’inspecteur principal Mario Ninanne. Tous seront affectés au commissariat de la rue du Collège. "On doit réaliser un premier rapport intermédiaire après un mois puis un deuxième au moins d’août. En fonction des résultats, on verra ce qui peut être amélioré ou ajusté", poursuit l’inspecteur. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la réforme de la police ixelloise portée par la bourgmestre Dominique Dufourny (MR) qui vise à renforcer les effectifs sur le terrain et à palier le manque de visibilité des inspecteurs dans certains quartiers.