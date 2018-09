La dernière visite royale digne de ce nom remonte au 20 septembre 1976 par l'inauguration par le Roi Baudouin de la ligne de métro 1A/1B entre De Brouckère et Beaulieu/Tomberg.

C'est peut-être un détail pour vous mais il n'a pas échappé aux initiés. Samedi, lors de l'inauguration royale du tram 9, la Stib avait installé le blason royal du roi... Baudouin !

"Samedi dernier, le roi Philippe a inauguré solennellement la toute nouvelle ligne de tram 9, en prenant les commandes de la motrice 3111. Un petit détail passé, heureusement, inaperçu : la Stib n'a pas actualisé le blason royal décorant le tram royal, celui-ci devant être vraisemblablement celui de 1969 ressurgi de nulle part sans poussières car toujours aux couleurs et au logo du Roi Baudouin avec un B surmonté d'une couronne", a remarqué un passionné des transports publics.

© DEMOULIN BERNARD



Ce spécialiste des transports publics en tous genres nous rappelle ainsi que la dernière fois que le Roi des Belges avait conduit un engin de la Stib remonte à plus de 40 ans !

"Ce n'est pas tous les jours que le Roi prend les transports en commun, ni ne conduit un véhicule de la Stib. La dernière visite royale digne de ce nom remonte au 20 septembre 1976 par l'inauguration par le Roi Baudouin de la ligne de métro 1A/1B entre De Brouckère et Beaulieu/Tomberg et à cette occasion le Roi avait conduit une rame de métro. Toutefois, le 20 décembre 1969 avait déjà conduit un tram lors de l'inauguration du pré-métro entre Schuman et Sainte-Catherine", poursuit-il. Le roi Albert II n'avait participé à aucune inauguration festive pendant la durée de son règne, les principaux travaux de la Stib étant au point mort, et son fils, le Roi Philippe avait, lui, pris le métro peu après les attentats mais sans aucun protocole."