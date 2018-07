L'idée émane d'un groupe de riverains qui souhaite rendre hommage au Diable Rouge né dans cette commune. Le bourgmestre Vincent De Wolf n'y est pas opposé.

HoedGekruid, une association locale d'Etterbeek, va proposer au conseil communal d'Etterbeek de renommer un parc au nom de Marouane Fellaini, notre Diable Rouge né dans la commune d'Etterbeek. Une information de nos confrères de Bruzz. Le parc en question se trouve derrière l'église Saint-Antoine, au croisement avec la rue Beckers.

Une pétition a d'ailleurs été mise en ligne afin d'appuyer cette demande. "L'objectif est de renforcer le sentiment d'appartenance et de fierté des riverains qui habitent près du parc", peut-on lire.

Contacté par nos soins, le bourgmestre Vincent De Wolf (MR), n'a pas caché son amusement suite à cette proposition : "L'idée est amusante et la question mérite d'être posée. J'apprécie ce joueur et à chaque fois qu'il rentre dans une rencontre, il l'a marqué de son empreinte. Il convient toutefois de prendre un peu de recul par rapport à ce débat. Mais il est clair que si maintenant Marouane Fellaini joue un rôle prépondérant dans une éventuelle victoire belge contre le Brésil ce vendredi soir, cette proposition pourrait être prise au sérieux et concrétisée", s'enthousiasme Vincent De Wolf.