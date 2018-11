Dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 novembre, deux jeunes Bruxellois se sont lancés comme pari fou d’accéder à la coupole du Palais de Justice de Bruxelles pour aller y faire des photographies. " Je me rends régulièrement sur les toits bruxellois pour faire des photos, et un ami qui s’était déjà rendu au sommet du Palais de Justice m’a proposé de réitérer l’expérience ", confie Tanguy, nom d’emprunt, un photographe de 17 ans. "Il connaissait les lieux et savait précisément par où passer."

Durant la nuit , les deux jeunes ont fait le guet, attendant que la rue soit déserte pour s’élancer. "Plusieurs personnes éméchées se trouvaient dans la rue et nous avons attendu pendant trente minutes qu’ils s'en aillent pour partir à l’assaut des échafaudages", confie Tanguy. "Vers minuit 30, une fois la rue désertée, nous avons escaladé les barrières qui donnent accès aux échafaudages, tout en restant vigilants durant la montée. Plusieurs voitures de police rôdaient en effet dans ce quartier très fréquenté et il ne s’agissait pas de se faire remarquer."

© D.R.



Une fois arrivés à la fin des échafaudages, les deux jeunes hommes n’ont pas voulu s’arrêter en si bon chemin, et ont alors escaladé tant bien que mal les mètres restant pour accéder à la coupole, située à 116 mètres de haut.

"Nous sommes finalement redescendus, sans embûche, vers 2 h 30 du matin."

"Une fois arrivés à la coupole, nous avons pris une petite dizaine de photos. Heureusement, contrairement à la veille, il n’y avait pas de brume et la vue depuis le sommet du Palais de Justice était époustouflante ! Mais il faisait extrêmement froid et le vent soufflait très fort. Nous sommes donc rapidement redescendus vers les statues qui sont protégées par les échafaudages, où le vent soufflait moins fort. Nous sommes encore longtemps restés à cet endroit pour faire des photos", poursuit Tanguy, qui tient à préciser que son but n’était pas de procéder à des dégradations, mais de "juste" vivre une expérience inoubliable et d’immortaliser le moment. "Nous sommes finalement redescendus, sans embûche, vers 2 h 30 du matin."

© D.R.

Ce n’est pas la première fois que des têtes brûlées se livrent à cet exercice. "Il y a deux semaines, un individu a également décidé d’escalader les échafaudages dans le but de démontrer les problèmes de sécurité au niveau du Palais de Justice", confie le Juge Luc Hennart, président du tribunal de première instance de Bruxelles.

"Cela indique le caractère problématique de la présence de ces échafaudages en termes de sécurité du Palais, c’est une évidence. Mais ces individus ne réalisent pas le risque qu’ils encourent. En effet, se livrer à ce type d’exercice est très dangereux car les échafaudages ne sont pas en bon état, et certains endroits présentent des détériorations. D’autres structures ne sont pas toujours stables et le risque de chute fatale est bien réel."

“Un comportement suicidaire !”

“C’est un exercice totalement suicidaire car il ne fait aucun doute que la moindre chute serait fatale. Il est stupide que des personnes écervelées considèrent le Palais de justice comme un terrain de jeu. Cela étant dit, il faudrait, en raison de la nature de ces échafaudages, prévoir une sécurité complémentaire pour éviter qu’on ne puisse si facilement les escalader. Cela montre le côté complètement inepte de la situation dans laquelle on se trouve”, commente encore Luc Hennart.

© D.R.



© D.R.