L'animal a été capturé par les pompiers et emmené à la Ligue Royale Belge de la Protection des Oiseaux.

Ce samedi vers midi, les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour capturer un petit serpent type "Elaphe situla". L'animal - non vénimeux - se trouvait dans un magasin bio à St Gilles dans des caisses de fruits dans le grand frigo. Le reptile a été déposé dans les locaux de la L.R.B.P.O. (Ligue Royale Belge de la Protection des Oiseaux) sise rue de Veeweyde à Anderlecht. Les volontaires de cette ASBL accueillent et soignent aussi des animaux sauvages et exotiques.