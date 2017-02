Le conducteur n'est pas parvenu à sortir seul du tunnel et en a été extirpé par les services de secours. En raison de l'incident, la circulation des lignes de tram 7 et 25 a été interrompue entre 05h45 et 06h20.













D'après la Stib, l'incident est survenu avant l'heure de pointe, de sorte que l'impact sur le trafic des trams était limité.