Ixelles: Des trottoirs envahis de mauvaises herbes

Bruxelles

Au pied d’un immeuble situé dans la rue Juliette Wytsman, au croisement avec le boulevard Général Jacques, la nature a repris ses droits. Depuis plus d’un an, les riverains côtoient cette verdure envahissante, qui pousse sur plusieurs dizaines de mètres. Sur le trottoir d’en face, le constat est le même. Des plantes et autres mauvaises herbes ornent les murs des bureaux de police.

En cinq ans, la situation est devenue ingérable. "Avant, tout était propre mais depuis cinq ou six ans, cela s’est réellement dégradé. Les plantes se développent à une allure phénoménale mais tout le monde s’en fou. C’est de l’incivisme", déclare Joseph Grimonster, qui vit au premier étage du bâtiment depuis 1981 avec ses enfants. Une situation que confirme son voisin, Korneel : "Je vis ici depuis plus d’un an et ça a toujours été là. C’est vraiment dérangeant."

Mais qui est donc responsable de l’entretien de ce trottoir ? La question fâche. Du côté de la commune, on se décharge de toute responsabilité. "Le règlement de police est très clair. Ce sont les riverains qui doivent nettoyer les trottoirs, qu’ils soient propriétaire, copropriétaire ou locataire. Cela peut aussi être la charge du concierge ou d’une personne désignée par les colocataires pour nettoyer. La situation varie d’un immeuble à l’autre mais ce n’est pas la responsabilité de la commune", se défend Viviane Teitelbaum (MR), échevine de la Propreté publique.

Du côté de la société en charge du bâtiment, Interim Vastgoedbeheer, la nouvelle surprend. "Si vous ne nous aviez pas appelé, nous n’aurions pas su que la commune ne s’occupait pas des trottoirs. Nous allons communiquer cela aux habitants. Cependant, nous avons envoyé quelqu’un sur place ce lundi afin qu’il s’occupe du problème", explique Benedikt De Witte, de la société de gestion immobilière.

Afin de sensibiliser les riverains, Viviane Teitelbaum assure qu’une équipe d’agents de quartier sera envoyée sur place dans les plus brefs délais.