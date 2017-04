Depuis plus d’un an, les manifestations revendicatives sont interdites place du Luxembourg. Une information qui semble être passée sous silence. Lors d’une réunion du collège des bourgmestre et échevins avec les habitants en mars dernier, la bourgmestre Dominique Dufourny (MR) aurait évoqué cette interdiction.

Une information qui n’a pas échappé à la conseillère communale Ana Rodriguez (Ecolo), qui a questionné, par écrit, l’édile libérale à ce propos en marge du conseil communal de ce jeudi soir. "Je trouve cela un peu fou car la place du Luxembourg est le symbole de beaucoup de manifestations, notamment sur les droits humains, du fait de sa proximité avec les institutions européennes. Si on interdit ces manifestations, c’est donner priorité au privé et aux commerçants et non plus à l’expression citoyenne. Cela est inacceptable", dénonce l’écologiste.

Pourquoi donner priorité au privé ? Parce que le motif invoqué par la bourgmestre pour mettre fin aux manifestations revendicatives sur la place du Luxembourg est le suivant: celles-ci causeraient trop de dommages aux commerçants et à leurs terrasses.

"Nous devons penser à préserver l’aspect général de la place qui est composée de plusieurs commerces et dispose également d’un patrimoine architectural remarquable. Certaines manifestations pourraient engendrer bon nombre de débordements et de dégâts", a répondu la bourgmestre par écrit.

Contactée par nos soins, l’édile libérale soutient que des plaintes ont été déposées par des commerçants par le passé. "Cette interdiction ne vise que les manifestations de type revendicatif pouvant déboucher sur des confrontations entre les participants et des opposants ou encore avec la police. Il n’est donc pas question d’interdire toute demande de manifestation sur la place du Luxembourg."

Une décision qui pourrait être jugée antidémocratique, étant donné que bon nombre de manifestations sont revendicatives et que, dans ce cas précis, la satisfaction des commerçants prend le pas sur la liberté d’expression. Selon la commune, on affirme cependant diriger les manifestants vers d’autres lieux plus "adéquats". "Au square de Meeûs par exemple c’est plus facile car il y a moins de commerces et de terrasses et le travail de la police est donc plus facile à effectuer", avance la bourgmestre.

En termes de visibilité par contre pour les manifestants, nul besoin de préciser que celle-ci sera fortement diminuée.