Avec son slogan "Ixelles Arrive", le président des jeunes MR de la section locale Laurent Bonfond s'inspire du tube "Bruxelles Arrive", de Roméo Elvis.

A 39 jours des élections communales, les affiches électorales se répandent partout en Région bruxelloise, et chaque candidat y va de son petit slogan pour marquer les esprits.

Laurent Bonfond, président des jeunes MR à Ixelles et 18e sur la liste de la bourgmestre Dominique Dufourny, a lui choisi de faire un clin d’œil au rap belge, et plus particulièrement au rappeur bruxellois Roméo Elvis avec son tube "Bruxelles Arrive", sorti en 2016, et qui comptabilise près de 13 millions de vues sur Youtube.

Il a en effet opté pour le slogan "Ixelles Arrive", et ce dans un but de toucher les électeurs plus jeunes. "J'ai effectivement décidé de faire référence au rap, que j'écoute pas mal actuellement, comme beaucoup de personnes de ma génération", explique Laurent Bonfond. "Si je peux aussi, via ce slogan, toucher un public jeune et attirer leur attention sur les élections, c'est top ! Mais au delà du clin d'œil, je veux aussi véhiculer le message qu'avec moi et les 9 autres jeunes candidats de la Liste de la Bourgmestre Dominique Dufourny, une nouvelle génération, ouverte sur le monde, connectée, tournée vers les enjeux de mobilité, de bonne gouvernance et d'écologie, arrive à Ixelles pour faire porter sa voix dans le débat."