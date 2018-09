L’individu a donné la description des vendeurs après avoir été contrôlé.

Une équipe de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles a procédé au contrôle d'un automobiliste ce dimanche vers 1h30 du matin. Les policiers avaient remarqué le véhicule stationné sur un passage pour piétons rue de l’Abbaye à Ixelles.

L’homme semblait visiblement sous influence, selon la police. L'individu a reconnu de suite avoir acheté un pacson de cocaïne à deux hommes se trouvant un peu plus loin. Sur base de la description donnée, les policiers ont interpellés les deux individus.

Les policiers ont retrouvé sur F.G. un pacson de cocaïne totalement semblable à celui remis par l’automobiliste contrôlé et un second de marijuana. Le suspect était également en possession de 2 GSM, de 320 euros et de nombreuses devises étrangères, notamment des dollars US et canadien, des francs suisse, des livres sterling ainsi qu’un billet roumain. Son complice, R.H, détenait, quant à lui, 620 euros en petites coupures.

F.G. occupe un logement en région bruxelloise, mais sans résidence officielle en Belgique. Les policiers y ont retrouvés, dans une mallette d’ordinateur dissimulée derrière un radiateur, des pacsons identiques aux pacsons de cocaïne déjà saisis sur l’acheteur et le dealer ainsi que d’autres contenant des résidus de marijuana.

Les deux hommes, inconnus des services de police, ont été mis à la disposition des autorités judiciaires.