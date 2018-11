Jeudi dernier Jean et Zach (noms d’emprunt) se sont fait contrôler à la sortie d’un Delhaize à côté de l’arrêt Belgica, à Jette. Si cette action pouvait paraître comme un simple contrôle, elle a très vite tourné au cauchemar pour les deux jeunes. "Une vingtaine de policiers nous attendaient plus loin. Ils ont directement été assez agressifs, ils nous filmaient et nous insultaient" , raconte Jean. "Ils nous ont menottés pour nous emmener au poste, et nous ont directement frappés" , poursuit le jeune en montrant son bleu dans la nuque, et son nez abîmé. Arrêtés vers 18 h, les deux garçons sont finalement sortis du commissariat à 1 h 40 du matin.

Cette histoire est la réalité du quartier jettois Belgica depuis plusieurs mois, racontent une vingtaine de jeunes, qui se déclarent victimes de contrôles arbitraires et trop souvent racistes. En mai dernier, de nombreux riverains et propriétaires se sont plaints de l’insécurité et des nuisances qui régnaient dans les environs, et ont rendu une pétition au bourgmestre Hervé Doyen (CDH) pour demander plus de vigilance. En réponse à cela, la zone de police Bruxelles Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg) a décidé de mettre les bouchées doubles en matière de contrôles policiers. Depuis, une forte présence des agents de la Brigade Anti Bandit (BAB) se trouve sur le terrain, et une tension tangible règne dans tout le quartier.

Aujourd’hui, une vingtaine de jeunes et leurs parents n’en peuvent plus et dénoncent ces pratiques "violentes, illégales et racistes" utilisées par la BAB pour effectuer ses contrôles. La mère de Sammy (nom d’emprunt) se souvient douloureusement : "J’avais simplement demandé à mon fils d’aller chercher du lait au Delhaize alors que j’étais dans la voiture avec mon aîné. J’ai finalement assisté à l’arrestation de mes deux fils, et à l’acharnement physique sur le plus grand. Ils l’ont mis à terre et l’ont roué de coups… Moi je suis tombée dans les pommes."

Parmi cette dizaine de mères révoltées par le traitement réservé à leurs fils qui ont entre 15 et 20 ans, trois ont porté plainte, et sont actuellement en procédure de justice.

Du côté de la zone, on nous confirme une augmentation massive des contrôles dans ce quartier. "Quand il y a des contrôles policiers, il faut toujours un motif", explique Johan Berckmans, porte-parole de la zone de police Ouest. "Ici, c’est parce que le quartier de la station Belgica est devenu un véritable hot spot , un lieu de violence. Les riverains n’osent plus sortir de chez eux. Donc on peut contrôler, mais ça ne doit bien sûr pas déraper. Il faut respecter tout le monde, et des violences policières ne peuvent pas arriver. Si c’est le cas, il faut porter plainte."

Hervé Doyen (CDH), bourgmestre de Jette : "Une bande urbaine sème la terreur dans ce quartier"

"Je ne défends ni les policiers, ni les jeunes qui ont causé de sérieuses nuisances et qui ont mené les riverains de ce quartier à lancer cette pétition. Je sais juste qu’il y a une bande urbaine qui rassemble des jeunes de partout dans Bruxelles et qui est menée par une fille qui sème la terreur dans le quartier de la station Belgica. Ils sont violents, attaquent les policiers et les vigiles de sécurité, et sont impliqués dans des trafics de drogue. La police doit répondre à ça par une augmentation des contrôles. Je ne tolère par contre absolument pas les débordements policiers ni la violence physique et j’invite quiconque qui en est victime à porter plainte."