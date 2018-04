Dans une école de Jette, certains parents s’inquiètent de ne pas voir revenir la titulaire et professeur de maths d’une des classes de cinquième primaire. En congé maladie depuis les vacances de carnaval, les élèves sont privés de leur institutrice et la situation a de quoi inquiéter les parents. Dans un premier temps, les deux autres titulaires de cinquième primaire ont pris le relais en incluant les élèves concernés dans leur classe respective. "Quand il y a trente élèves dans la même classe, forcément, la qualité de l’enseignement diminue", se révolte Chantal, la maman d’une petite fille qui fait partie de la classe qui n’a plus vu son professeur depuis plusieurs mois. "Je ne suis pas sûr que cela soit même légal", lance un papa.

Jeudi dernier, un petit groupe de parents était rassemblé devant l’école pour manifester leur mécontentement. Pourquoi jeudi ? Parce que la direction de l’école a décidé de changer la manière de fonctionner, selon les parents. "Maintenant, nos enfants sont dans leur classe le matin et ce sont les professeurs de toute l’école qui ont une heure de fourche qui viennent leur donner cours. L’après-midi, par contre, ils sont en classe de répartition et ils sont livrés à eux-mêmes pour faire des travaux", racontent les parents. "C’est une classe mise en péril et sacrifiée. Pourtant, le CEB n’est pas loin, ils vont être largués l’année prochaine, et ils vont devoir travailler énormément pour rattraper leur retard", déplore encore une maman.

Que faire donc ? Les changer d’école, afin d’être sûr que les enfants reçoivent l’enseignement qui leur est dû ? "Ce serait trop perturbant pour l’enfant. Pour la nouvelle classe et le professeur aussi d’ailleurs. Les enfants ont 11 ans, ils comprennent très bien ce qu’il se passe et ils se sentent vraiment abandonnés et perdus", explique une autre maman. Aucune communication n’a été faite entre l’école, la commune et les parents afin de leur expliquer la situation, ce que déplorent aussi les familles concernées. Malgré nos tentatives, nous ne sommes pas parvenus à joindre la directrice de l’école la semaine dernière. Dans un courrier, le responsable du service enseignement assure qu’une rencontre est prévue prochainement entre ses services, l’échevin et la directrice afin de trouver une solution.

Du côté de la commune, on explique que la pénurie de professeurs se fait sentir dans toutes les écoles de Jette. "Il nous manque sept enseignants depuis plusieurs mois. Le service a donné des centaines de coups de téléphone pour essayer de trouver des candidats mais aucun n’est disponible", explique l’échevin de l’Enseignement francophone, Geoffroy Lepers (MR). D’après lui, la situation semble même s’aggraver. "C’est toujours plus difficile de trouver des remplaçants en cours d’année qu’au début. Mais les autres années, on en trouvait quand même. Pas cette fois."

Résultat des courses ? Il semble qu’aucun professeur ne montrera le bout de son nez avant la fin de l’année pour reprendre l’enseignement des élèves sans titulaire. Bien qu’il soit prévu que l’enseignante revienne au début du mois de mai, ce ne serait que pour un mi-temps, assurent les parents. Pour forcer les choses, l’échevin a proposé au collège des bourgmestre et échevins de subventionner eux-mêmes un professeur qui pourrait reprendre le flambeau. Une décision devrait être prise prochainement mais n’est cependant pas envisageable à long terme.

Pour la commune, la direction et les professeurs, il faut aller voir encore plus loin. C’est au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu’il faut trouver des solutions et les appliquer immédiatement. "Il faut stimuler l’attractivité de la profession et surtout, simplifier les procédures", d’après l’échevin. En effet, Jette n’est pas la seule concernée, d’autres communes de la capitale font face aux mêmes manques.