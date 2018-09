La nouvelle ligne de tram bruxelloise portant le numéro 9 et reliant les stations Simonis et Arbre Ballon en quinze minutes, en passant par le site hospitalier de l'UZ Brussel, a été inaugurée samedi après-midi, en présence notamment du roi Philippe et du ministre-président du gouvernement bruxellois, Rudi Vervoort.

Après son arrivée à 15h00 dans la station Simonis, le roi a conduit le tram qui a coupé le ruban aux couleurs de la Belgique.

Les premiers rails ont été posés en septembre 2015. L'ensemble du projet a coûté 76 millions d'euros, financés par la Région et à hauteur de 20 millions par Beliris. À terme, la ligne sera prolongée jusqu'à la station Roi Baudouin pour desservir le plateau du Heysel.

"Notre réseau de tramway, qui fêtera bientôt ses 150 ans, continue de s'étendre et compte désormais 18 lignes de tram", a souligné Brieuc de Meeûs, CEO de la STIB. "Le tram a toujours eu un lien identitaire fort avec Bruxelles. Cette nouvelle ligne de tram rapide est l'illustration du levier de développement de la ville que constitue le transport public".

Les rails sont pourvus d'un système de réduction des nuisances vibratoires. La ligne sera desservie par les trams les plus modernes de la Stib, pourvus d'un plancher bas et d'air conditionné. Le tram 9 roulera en site propre, sur gazon, tout au long de son trajet de quatre kilomètres, soit dix arrêts. Si 181 arbres ont dû être abattus durant les travaux, 240 ont été plantés sur l'ensemble du parcours, ce qui représente un gain de 59 arbres.

Le tram circulera toutes les six minutes en heure de pointe, toutes les 10 minutes en journée et toutes les 15 minutes les soir et week-ends. Le trajet des lignes de bus adjacentes (13, 14, 15, 53 et 84) sera modifié.

"C'est la première fois depuis très longtemps que l'on créé à Bruxelles une nouvelle ligne de tram", a fait remarquer le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet. "Cette réalisation est un véritable exemple pour l'avenir. On y a amélioré l'espace public, créé une nouvelle liaison rapide connectée au métro et construit un parking. Le tout en 3 ans".

L'avenue de l'Arbre Ballon et la place du Miroir ont été rénovées. Cette dernière accueille un parking souterrain de 199 places sur trois niveaux. Les espaces pour piétons et cyclistes ont été élargis et protégés.

Le roi Philippe s'est rendu en tram à l'inauguration de la place Reine Astrid réaménagée, où une fête populaire avec concerts, spectacles et bal battra son plein jusqu'à 23h00. Il a souhaité rencontrer des ouvriers qui ont travaillé sur le chantier, ainsi que des riverains et des commerçants.