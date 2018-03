Jette s'oppose au projet d'élargissement du Ring de Bruxelles

Une manifestation est prévue ce dimanche 25 mars.

A l'initiative du Gouvernement flamand, le projet de chantier du Ring vise à élargir celui-ci à quatorze bandes sur le tronçon entre Grand-Bigard et Zaventem. Depuis son évocation, cette ambition a suscité de nombreuses oppositions, notamment dans la commune de Jette.

Foncièrement engagée contre ces travaux, la commune de jette organise d'ailleurs une manifestation dimanche prochain, à 11h au Chalet du Laerbeek. Dans ce cadre, les partis Ecolo et Groen crient à la catastrophe sanitaire qui concernerait l'entièreté de la Région bruxelloise.

A l’heure où les études démontrent une dégradation de la qualité de l’air à Bruxelles et où les appels du monde médical et associatif se succèdent, des élus écologistes seront présents ce dimanche au Bois du Laerbeek avec plusieurs alternatives tels que des aménagements mineurs du Ring, une adaptation de la vitesse autorisée sur celui-ci, et la réservation d'une bande de circulation au co-voiturage. Les militants appellent aussi le Gouvernement bruxellois à sortir du silence et à se joindre à la cause de Jettois et des Bruxellois.