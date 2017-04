"J’ai déjà visité des dizaines de gares, mais je n’avais jamais visité, à pieds, la jonction Nord-Midi ! Et pour cause, c’est une première depuis 30 ans ! C’est impressionnant." Ces mots, glanés sur les rails désertés dans le tunnel entre Bruxelles-Midi et Bruxelles-Central sont ceux de la CEO de la SNCB, Sophie Dutordoir. Casque de sécurité sur la tête, gilet fluo sur les épaules et chaussures de sécurité aux pieds, elle découvre le tronçon avec un oeil pétillant.

A ses côtés, Luc Lallemand, l’administrateur-délégué d’Infrabel. Ce dernier est tout autant épaté : "C’est un chantier exceptionnel", nous dit-il sourire aux lèvres. "Je n’avais jamais visité la jonction. Guidés par les ingénieurs et spécialistes à la tête de ce chantier, ils ont pu traverser, à pied, le tunnel reliant la gare de Bruxelles-Midi à la gare de Bruxelles-Central.

Car depuis le 29 avril après le passage du dernier train, la jonction Bruxelles-Nord/Bruxelles -Midi (qui est longue de 3,6 kilomètres) est fermée. Aucun train ne circule entre ces gares jusqu’au 2 mai, lorsque les premiers trains amèneront les navetteurs au travail. C’est exceptionnel. "Du jamais vu depuis plus de 30 ans !", indique-t-on du côté d’Infrabel. Aucune des 5 gares de la jonction (Bruxelles-Midi, Bruxelles-Central, Bruxelles-Nord, Bruxelles-Chapelle et Bruxelles-Congrès) ne sont desservies.

200 hommes travaillent d’arrache-pied nuit et jour pour moderniser et renforcer la sécurité de l’axe ferroviaire considéré comme étant le cœur du réseau ferroviaire belge. Trois nouveaux accès de secours ont été aménagés avec l’aide des services de pompiers. 4 kilomètres de conduites d’eau ont été installées. 8.300 mètres carrés de murs résistant au feu sont montés. Ils séparent les pertuis existants et facilitent l’évacuation des personnes, la sécurité des pompiers et retiennent la fumée et le feu en cas de problème.

Le personnel d’Infrabel et de Siemens installe et teste aussi 37 nouveaux panneaux de signalisation, 184 compteurs d’essieu, 85 moteurs d’aiguillage et 12 loges qui hébergeront des systèmes informatiques.

"Ce qui se passe ici est la partie visible de l’iceberg", indique Christophe Meerman, programme manager de la jonction nord-Midi. "Les travaux ont débuté de nuit il y a trois ans, sans que ça n’ait d’impact sur la circulation des trains. Nous modernisons le tunnel en poursuivant deux objectifs : la sécurité et la ponctualité des trains. Ce sont les deux grandes priorités d’Infrabel. Fin 2018, le tunnel sera aux normes des standards modernes." Tout sera informatisé, pour "plus de fiabilité." D’ici fin 2022, le système de contrôle permanent de la vitesse des trains (ETCS) sera opérationnel.