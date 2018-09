Qui dit journée sans voiture, dit anarchie cycliste en ville. La police veille mais verbalise peu.

Les cyclistes s'en sont donné à cœur joie, hier dimanche à l'occasion de la journée sans voiture. Malgré le fait que tout le monde devait respecter le code de la route comme lors d'un jour normal, on a peu apercevoir qu'il régnait plutôt une joyeuse anarchie dans les rues de Bruxelles.

Les policiers bruxellois n'ont pourtant pas trop verbalisé. Consigne était donné de surtout faire de la prévention. Néanmoins, la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles a dressé 110 procès verbaux pour infraction au code de la route, soit deux fois moins que le dimanche précédent (224 P.-V.). "En moyenne, nous avons dressé 240 P.-V. par jour sur l'ensemble de la semaine passée", précise le porte-parole de la zone Olivier Slosse.

"Les infractions les plus constatées étaient les mêmes que celles constatées le plus le restant de la semaine, à savoir : se conformer aux signaux lumineux de circulation, aux signaux routiers et aux marques routières. En moyenne lors de la semaine précédente, cette infraction constituait 24 % des constats." Ce dimanche, cette infraction a constitué 44% des constats. Autre infraction ayant fait l'objet de quelques P.-V. : l'arrêt ou stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger (12% des infractions hier dimanche).

La zone Nord (Schaerbeek, Evere, Saint-Josse) n'a pas délivré le moindre procès verbal. "Notre objectif était de vérifier les voitures qui circulaient dans notre zone", explique la porte-parole de Polbruno. "Nous avions quatre équipes volantes, deux motards et deux voitures. 25% des 125 voitures que nous avons contrôlées n'avaient pas de dérogation. Dont une petite quinzaine de plaques étrangères, des touristes essentiellement, à qui l'on donnait dérogation limitée dans le temps (20 minutes) pour rejoindre leur hôtel, etc." La police a constaté deux accidents durant cette journée sans voiture : "deux blessés légers suite à des petits accrochages entre des cyclistes et des piétons."

Zone Midi (Anderlecht, Saint-Gilles et Forest), seules deux véhicules roulant sans dérogation ont été attrapées. Quatre accidents sont survenus sur le territoire zonal : deux accidents sans blessé, juste des dégâts matériels et deux accidents faisant des blessés. L'un entre deux cyclistes, l'autre entre un cycliste et un piéton).