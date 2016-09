Kasmi, un talent à l’état brut

Bruxelles

Les championnats de Belgique cadets et scolaires sont souvent l’occasion de découvrir les futurs talents de notre athlétisme. Ceux organisés ce week-end n’ont pas échappé à la règle, avec quelques performances d’exception, comme le sacre du cadet Louis Vandermessen sur 1.500m steeple. L’athlète du CABW s’offrant même le record LBFA et signant au passage la deuxième meilleure performance belge de tous les temps.

Une des autres performances du week-end est celle d’Amine Kasmi. L’athlète de l’Excelsior s’est offert deux médailles d’argent chez les scolaires. D’abord sur 100m et puis sur 200m. "Je suis vraiment content. Je voulais absolument descendre sous les 11.20 et c’est chose faite. Je ne peux qu’être satisfait. Le titre ? C’était très compliqué. Mais je suis content d’avoir couru contre Sven (Van den Bergh) qui m’a tiré tant en série qu’en finale", explique le sprinteur sur le site de son club.

Avec un nouveau record personnel sur 100m (11.06), le Bruxellois prouve qu’il faudra compter avec lui dans les années à venir.

Du côté des dirigeants de l’Excelsior, on ne tarit pas non plus d’éloges sur ce futur talent. "Les performances qu’il a réalisées ce week-end confirment son potentiel. C’est un athlète avec des qualités sportives indéniables mais il n’est pas encore à pleine maturité. En fonction de ce qu’il décidera de faire de sa carrière et de comment il va la gérer, il peut devenir un des meilleurs sprinteurs du Royaume", lance Bruno Schroeven.

Et l’Excelsior fera tout pour aider son athlète à atteindre les sommets. "À force de travail, il peut y arriver. Tout dépendra de l’environnement dans lequel il travaillera. Mais à l’Excelsior, il peut compter sur un encadrement de qualité pour l’aider à atteindre le haut niveau."

Arrivé il y a trois ans à l’Excelsior après un passage furtif au White Star, ce Bruxellois de naissance partage désormais sa vie entre la capitale et Lille, où il est inscrit aux sports-études. "C’est une belle promesse de notre athlétisme, qui vit avec un groupe talentueux de jeunes sprinteurs qui devraient exploser dans les années à venir."