Trois jours après son retour aux affaires dans sa commune d'Uccle, le bourgmestre Armand De Decker (MR) reprend un arrêt maladie d'une durée d'un mois.

Armand De Decker est soupçonné d'être intervenu en 2011 auprès de membres du gouvernement pour accélérer la rédaction d'une nouvelle loi sur la transaction pénale.Une commission d'enquête parlementaire a été mise sur pied afin d'enquêter sur les circonstances politico-judiciaires ayant entouré l'adoption et l'application de cette loi. La nécessité de mettre en place une telle commission a vu le jour alors que des enquêteurs français et belges se penchent sur une présumée affaire de corruption et de trafic d'influence relative à la vente, en 2011, d'hélicoptères au Kazakhstan, facilitée par l'Elysée, à l'époque du président Nicolas Sarkozy. La justice s'intéresse notamment au milliardaire Patokh Chodiev, proche du pouvoir kazakhe, qui fut inculpé pour corruption en Belgique dans l'affaire Tractebel, avant de bénéficier en 2011 de la transaction pénale élargie qui venait d'être adoptée à la Chambre et au Sénat. M. Chodiev était défendu par l'avocate française Catherine Degoul, proche de l'Elysée, et par Armand De Decker.

Le 20 novembre, à la suite de l'audition d'Armand De Decker par le Conseil de Conciliation et d'Arbitrage du parti, le MR avait annoncé que l'intéressé se mettait en congé de toutes ses fonctions internes au sein du Mouvement Réformateur et de ce fait, ne s'exprimerait plus au nom du parti. Trois semaines plus tard, le libéral se mettait en arrêt maladie pour une durée d'un mois à la commune d'Uccle. De retour aux manettes depuislundi, il a finalement de nouveau demandé à son premier échevin, Marc Cools (MR), de gérer la commune durant un mois supplémentaire. "Il m'a dit que ses médecins lui ont demandé de se reposer davantage", explique l'échevin ucclois.