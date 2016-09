Kir veut tester la semaine des 4 jours à St-Josse

Bruxelles

Alors que la rentrée est marquée par de nombreuses suppressions d’emploi chez Caterpillar et Axa, Emir Kir (PS) énonce ses propres projets en matière d’emploi.

Selon vous, le socio-économique n’est pas la priorité du fédéral ?

"La situation chez Caterpillar est un véritable désastre humain avec des pertes d’emploi pour des centaines de travailleurs. Cela démontre l’importance de replacer le socio-économique comme la priorité des priorités. Mais du côté de la N-VA, on préfère parler tout le temps des problèmes d’intégration et du burkini, tandis que Charles Michel a fait sa rentrée sur le thème de la sécurité. C’est un peu court ! Plus personne ne veut d’un capitalisme débridé. D’ailleurs tout le monde condamne Caterpillar. Dans ce contexte, un débat sur la semaine des quatre jours est positif et intéressant."

Vous allez passer deux jours à Charleroi pour une réflexion sur ce thème.

"Aujourd’hui et demain, nous allons écouter des professeurs et des experts afin de préciser notre pensée au sein du groupe PS. La question a déjà bien avancé en Région bruxelloise puisque Didier Gosuin (ministre bruxellois de l’Emploi, NDLR) et Fadila Laanan (secrétaire d’État bruxelloise à la Propreté, NDLR) étudient la possibilité de mettre en œuvre la semaine des quatre jours au sein de l’agence Bruxelles-Propreté."

Et à Saint-Josse ?

"Au niveau de l’entité communale, on ne sera pas en reste. Une fois la réflexion menée au niveau du parti, j’ouvrirai le dialogue social avec les syndicats au sein de la commune. Et un groupe de travail sera mis en place pour mettre en place cette réforme."

Vous croyez donc en cette mesure ? Pour qui sera-t-elle bénéfique ?

"La semaine des quatre jours, c’est une réelle avancée. C’est une excellente réponse à apporter à ceux qui exercent des métiers pénibles et aux travailleurs qui vont être de plus en plus âgés. Il s’agit d’alléger leurs tâches, tout en créant de l’embauche compensatoire. Je crois beaucoup aux avantages du bien-être au travail."

En parlant d’emploi, la faillite de Dod a aussi causé beaucoup de remous.

"Environ 200 travailleurs ont été licenciés sans indemnité. La semaine dernière, nous avons rencontré une délégation pour leur témoigner notre solidarité. Nous allons soutenir leur demande de replacement et de requalification auprès du ministre régional de l’Emploi Didier Gosuin. Pour le moment, il n’y a pas eu de travail d’accompagnement."

Au fait, qu’en est-il de l’arrivée des employés d’Actiris au sein de la Tour Astro ?

"Les travaux sont bientôt finis et les 700 fonctionnaires d’Actiris devraient arriver dans la tour Astro dans le courant du mois de novembre. C’est une très bonne nouvelle pour les commerces de Madou et de la chaussée de Louvain. Un horeca s’installera au rez-de-chaussée de la tour."

Prostitution : pas de nouveau texte

Suite à l’annulation du règlement prostitution par le Conseil d’État en mai dernier, le collège avait adopté dans l’urgence un nouveau règlement très basique répertoriant les bâtiments dans lesquels l’activité de prostitution est tolérée. Interrogé à ce sujet, le bourgmestre déclare que ce règlement ne sera pas renforcé ni complété. "L’arrêt du Conseil d’État est clair : nous ne pouvons pas décider de fermer les carrées à certaines heures. Mais nous avons fait inscrire la traite humaine parmi les priorités dans le plan zonal de police. Nous ne renonçons pas à la lutte contre la traite", affirme Emir Kir (PS).

Les garderies scolaires gratuites dès janvier 2017

À la tête de la commune avec le revenu par habitant le plus bas de toute la Belgique, Emir Kir (PS) estime avoir déjà pris de nombreuses mesures de soutien aux Tenoodois. Ainsi, des primes à la rénovation urbaine et pour l’embellissement des devantures commerciales ont été adoptées durant cette législature. D’autres primes permettent à des locataires de logements sociaux de rénover leur habitation. Enfin, les chèques sport ont été maintenus et leur montant revu à la hausse, atteignant 200€ par enfant.

"L’aide constante apportée en quatre ans à une population modeste va se poursuivre, annonce le bourgmestre de St-Josse qui entend désormais s’attaquer à l’enseignement. L’école représente encore un coût énorme. Je veux une école qui soit complètement gratuite pour les familles. Cela se fera de manière progressive", précise-t-il.

La première phase concernera les garderies scolaires. Celles-ci deviendront gratuites pour les 2.500 enfants scolarisés dans les écoles situées sur le territoire de Saint-Josse à partir du 1er janvier 2017. Pour ce faire, les autorités locales renonceront à 50.000€ de recettes annuelles.

"Nous voulons donner la possibilité à tous les parents de mettre leurs enfants à la garderie. Nous allons travailler avec des équipes pédagogiques pour définir un programme de qualité avec des activités positives. Il y aura bien sûr une partie consacrée à l’étude mais aussi des activités plus ludiques, de la culture et du sport", indique Emir Kir.

Ces activités seront organisées en collaboration avec la future Maison des enfants. Cette sorte de maison des jeunes destinée aux enfants âgés de 4 à 13 ans sera normalement inaugurée d’ici la fin de l’année.

La gratuité des garderies scolaires va à l’encontre de la tendance actuelle. À Schaerbeek, St-Gilles et Molenbeek, les prix des garderies ont, au contraire, été revus à la hausse ces dernières années. Précisons que même si St-Josse est pauvre au regard de sa population, la commune dispose, par contre, de deux ressources financières importantes : la taxe sur les bureaux et celle sur les hôtels, très nombreux sur son territoire.