Un courrier a été envoyé aux parents la semaine passée pour les prévenir.

Plusieurs cas de gale ont été déclarés à l'Athénée royal de Koekelberg, dans sa section primaire, à la fin de la semaine passée. C'est ce que rapporte le site internet Vivreici.be. Un courrier a été envoyé à tous les parents d'élève afin de les informer de la situation et leur indiquer les bons conseils à suivre afin de limiter un maximum la propagation de cette maladie très contagieuse.

La gale est une maladie infectieuse courante chez les enfants et est provoquée par les acariens. Elle se transmet via des contacts physiques, les vêtements et la literie, notamment. Les principaux signes de la maladie sont des démangeaisons, surtout le soir et la nuit, ainsi que des petits boutons.

Les personnes qui pensent être concernées doivent se rendre chez un médecin et en informer le centre PMS de la commune, rapportent nos confrères. La maladie peut être traitée avec des médicaments qui seront prescrits à toutes les personnes qui vivent ensemble. Cependant, afin d'éliminer les parasites qui provoquent la maladie, il est impératif de s'en prendre à eux directement. C'est ce que conseille l'école dans un courrier envoyé aux parents d'élèves la semaine passée.

Il y est recommandé de prendre une douche chaude en se lavant bien au niveau des plis du corps, de se couper les ongles très court, de laver toute la literie de la maison (sièges de voiture et meubles en tissus compris), de changer tous les vêtements, ainsi que d'aspirer et nettoyer le logement méticuleusement.